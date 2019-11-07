Son Dakika Haberleri: İstanbul'da yasa dışı bahis çetesine operasyon; Dolaptan 3 milyon lira çıktı
Son Dakika Güncel İstanbul'da yasa dışı bahis çetesine operasyon; Dolaptan 3 milyon lira çıktı

İstanbul'da yasa dışı bahis çetesine operasyon; Dolaptan 3 milyon lira çıktı

6 saat önce

İSTANBUL'da yasa dışı dışı bahis oynatan şebekeye düzenlenen operasyonda 44 kişi gözaltına alınırken, lüks bir rezidansta yapılan aramalarda elbise dolabında 3 milyon 200 bin lira ele geçirildi.

İstanbul'da yasa dışı bahis çetesine operasyon; Dolaptan 3 milyon lira çıktı, System.String[]

İSTANBUL'da yasa dışı dışı bahis oynatan şebekeye düzenlenen operasyonda 44 kişi gözaltına alınırken, lüks bir rezidansta yapılan aramalarda elbise dolabında 3 milyon 200 bin lira ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, yasa dışı sanal bahis oynatan bir şebekeye yönelik 21 ilçede operasyon düzenlendi. 52 ayrı adrese düzenlenen operasyonda haklarında yakalama kararı çıkarılan 44 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler adreslerde yapılan aramalarda, suç olaylarında kullanılan çok sayıda dijital malzeme ile şüphelilere ait çok sayıda lüks araca da el koydu.Yasa dışı bahis şebekesinin Küçükçekmece Halkalı'da merkez olarak kullandığı ve elebaşlarının saklandığı belirlenen lüks rezidanstaki daireye yapılan operasyonda ise elbise dolabında 3 milyon 200 bin lira para ele geçirildi. Yıllık 50 milyon lira parayı yönettiği tespit edilen şebeke üyeleri, Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Gözaltına alınan 44 şüphelinin emniyetteki  işlemleri devam ediyor.


İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 12:15 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da yasa dışı bahis çetesine operasyon! Dolaptan 3 milyon lira çıktı
Bilecik'te korkunç olay! Annesi tarafından, ipe asılı halde ölü bulundu Kemal Kılıçdaroğlu'ndan tank palet açıklaması: Kimse kusura bakmasın bunun adı ihanettir Bülent Turan: Arınç'ın yerinde olsam YİK'ten istifa ederdim

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2019 07:06:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul'da yasa dışı bahis çetesine operasyon; Dolaptan 3 milyon lira çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]