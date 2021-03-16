Son dakika haber... İSTANBUL -Yasa dışı bahis operasyonu - Son Dakika

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

Ekipler, Sultangazi, Eyüp , Kağıthane , Üsküdar , Bahçelievler , Silivri ve Fatih 'te 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 20 şüpheliye yönelik teknik ve fiziki takip yürüten İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yasa dışı bahiste para transferlerine aracılık ettiklerini belirledi.

İstanbul 'da, organize suç örgütü kurarak yasa dışı bahiste para transferine aracılık ettikleri iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 20 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

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