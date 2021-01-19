Son dakika haberleri | İstanbul'da yasa dışı bahis oynatan suç örgütüne operasyon - Son Dakika

Son dakika haberleri | İstanbul'da yasa dışı bahis oynatan suç örgütüne operasyon

Son dakika haberleri | İstanbul\'da yasa dışı bahis oynatan suç örgütüne operasyon
Son Güncelleme: 19.01.2021 12:58

Edinilen son dakika haberine göre İSTANBUL'da yasa dışı bahis oynatan suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 26 kişi yakalandı.

İSTANBUL'da yasa dışı bahis oynatan suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 26 kişi yakalandı. Operasyonlarda çok sayıda bahis oyunları oynatılan dijital materyal ele geçirildi.

İstanbul'da futbol ve diğer spor müsabakalarına yönelik sanal ortamda yasadışı bahis ve şans oyunları oynatan bir suç örgütü tespit edildi. Şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonlarda hakkında yakalama kararı bulunan 28 kişiden 26'sı yakalandı. 26 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlarda 33 adet telefon, 34 adet sim kart ve 1 adet hafıza kartı, 2 adet bilgisayar ve 2 adet hard disk, 1 adet banka kartı, 3 adet tabanca ve tabancaya ait fişek ile 105 bin 700 lira nakit para ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü'nde sergilendi. Operasyon anları da kameralara yansıdı.


Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | İstanbul'da yasa dışı bahis oynatan suç örgütüne operasyon - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | İstanbul'da yasa dışı bahis oynatan suç örgütüne operasyon - Son Dakika
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