İstanbul'da yasa dışı bahis soruşturması: 23 tutuklama - Son Dakika

İSTANBUL'da internet üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları iddia edilen organize suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 29 şüpheliden 23'ü tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, internet sitesi üzerinden organize suç örgütü kurarak "Yasa dışı bahis" suçlarını işledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 29 şüpheli, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılıktaki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 28'ine tutuklama talep edilirken, 1 şüpheli hakkında ise adli kontrol talep istendi. Nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 23'ü tutuklanırken, 1 şüpheli hakkında ev hapsi şeklinde adli konrol uygulanmasına karar verildi. Diğer 5 şüpheli de yurt dışı çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.