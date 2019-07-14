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İstanbul'da yasa dışı organ nakli operasyonu

2 saat önce

İstanbul'da düzenlenen yasadışı böbrek nakili operasyonunda 4 kişi yakalandı.

İstanbul'da yasa dışı organ nakli operasyonu, System.String[]
İstanbul'da düzenlenen yasadışı böbrek nakili operasyonunda 4 kişi yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "organ ticareti", "resmi belgede sahtecilik" ve "dolandırıcılık" ile ilgili başlattığı çalışmada sosyal medya hesapları üzerinden dolandırma amaçlı ilan veren şüphelileri takibe aldı.
Polis ekiplerinin yaptığı takipte, Ürdün vatandaşı Odaı Ahmed H.(29) isimli erkek şahısın, böbrek nakline ihtiyacı olan Lübnan vatandaşı Gonwa S. (39) isimli kadın şahıs ile anlaştığı ve bu şahısların evli gibi gözükmek için sahte pasaport düzenledikleri belirledi.
Söz konusu şahısların bu şekilde sahte belgeler de temin ederek İstanbul'da özel bir hastaneye başvurdukları ve 50 bin dolar karşılığında böbrek nakli gerçekleştirmek üzere bir şahısla anlaştıklarını tespit eden ekipler operasyon başlattı.
Ekipler, operasyonda Odaı Ahmed H, Gonwa S. ve onlara tercümanlık eden Ammar Y.A.(21) ile aracılık yapan Mehmet A.(26) isimli 4 şüpheliyi yakaladı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Gonwa S, Ammar Y.A. ifadeleri alındıktan sonra sınır dışı edilmek üzere haklarında işlem başlatılırken Ahmet A. ise hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.
Şüphelilerden Odaı Ahmed H. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 01:52 Kaynak: AA
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