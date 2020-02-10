İstanbul'da yasa dışı organ nakli operasyonu - Son Dakika

İstanbul'da yasa dışı organ nakli operasyonu
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İstanbul'da, özel bir hastaneye illegal yollardan organ nakli için başvuru yapan yabancı uyruklu kişilerin de aralarında olduğu 6 şüpheli, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonlarla yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 10:40 Kaynak: İHA
İstanbul'da, özel bir hastaneye illegal yollardan organ nakli için başvuru yapan yabancı uyruklu kişilerin de aralarında olduğu 6 şüpheli, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonlarla yakalandı. Organ ticareti ile ilgili şüphelilerden birinin Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Bulgaristan'a kaçma çalışırken yakalandığı öğrenildi.
(İHA)
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