İstanbul'da Yasa Dışı Organ Nakli Operasyonu: Endonezya Uyruklu 3 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'da Yasa Dışı Organ Nakli Operasyonu: Endonezya Uyruklu 3 Kişi Yakalandı

23.07.2022 11:57

İstanbul'da düzenlenen operasyonda yasa dışı organ nakli için 70 bin dolar karşılığında aralarında anlaşan Endonezya uyruklu iki kişi ile onlara aracılık eden bir kişi yakalandı. Bunlardan biri adli kontrolle serbest bırakılırken, ikisi tutuklandı.

İstanbul'da düzenlenen operasyonda yasa dışı organ nakli için 70 bin dolar karşılığında aralarında anlaşan Endonezya uyruklu iki kişi ile onlara aracılık eden bir kişi yakalandı. Bunlardan biri adli kontrolle serbest bırakılırken, ikisi tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerince

organ nakli yapan özel bir hastaneye böbrek nakli olmak için başvuran ve evli olduklarını beyan eden Endonezya uyruklu böbrek alıcısı S.M. ve Endonezya uyruklu böbrek vericisi D.I. isimli kişilerin başvuru sürecinde usulsüzlük olduğu yönünde bilgi edinilmesi üzerine konu ile ilgili inceleme başlatıldı. Başvuru belgelerinin incelenmesi sonucu evraklarının sahte olduğu tespit edilen S.M. ve D.I. ile onlara aracılık ettiği tespit edilen yine Endonezya uyruklu A.A. adlı kişi 18 Temmuz'da Bahçelievler ilçesinde yakalandı.

ORGAN NAKLİ İÇİN 70 BİN DOLARA ANLAŞMIŞLAR

Yapılan araştırmalarda söz konusu S.M. ve D.I. adlı kişilerin evli olmadığı, aracı vasıtasıyla tanıştıkları öğrenildi. Farklı tarihlerde Türkiye'ye giriş yapan şüphelilerin, organ nakli için 70 bin dolar karşılığında anlaştıkları, gerekli testleri Endonezya'da yaptırdıkları, sahte evlilik ve diğer belgelerin aracı tarafından hazırlandığı belirlendi.

Konuyla ilgili yakalanan ve "organ ve doku ticareti" ile "resmi belgede sahtecilik" suçlarından aynı tarihte adli makamlara sevk edilen şüphelilerden S.M. hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, A.A. ve D.I. tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

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Kaynak: ANKA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Yasa Dışı Organ Nakli Operasyonu: Endonezya Uyruklu 3 Kişi Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da Yasa Dışı Organ Nakli Operasyonu: Endonezya Uyruklu 3 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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