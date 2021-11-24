İstanbul'da yasa dışı organ ticareti operasyonu - Son Dakika

İstanbul'da yasa dışı organ ticareti operasyonu gerçekleşti. Böbreğini satmak isteyen Kamboçyalı bir şahıs ile böbrek almak isteyen Singapur uyruklu şahıs hastanede gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri organ nakli yaptırmak isteyen iki yabancı uyruklu kişinin sahte pasaport kullanarak, farklı hastanelerde organ nakli tetkikleri yaptırdıklarını belirledi. İnceleme başlatan ekipler, organ naklinin yapılacağı özel hastanede operasyon düzenledi. Ekipler böbrek alıcısı Singapur uyruklu W.K.W. ve böbrek vericisi Kamboçya uyruklu L.M. ile organ ticaretine aracılık eden Hindistan uyruklu S.G. ve Kamboçya uyruklu N. P.'yi hastanede gözaltına aldı. 4 kişinin yapılan üst aramalarında pasaport ve 5 cep telefonu ele geçirildi. Şüphelilerin, nakil için 50 bin dolar karşılığında anlaştıkları belirlendi. 4 şüpheli, 'Organ ve Doku Ticareti' ile 'Resmi Belgede Sahtecilik' suçlarından mahkemeye sevk edildi. Tutuklanan zanlılar, cezaevine konuldu. - İSTANBUL