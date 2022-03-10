İstanbul'da yasa dışı silah ticareti operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'da yasa dışı silah ticareti operasyonu: 4 gözaltı

10.03.2022 00:57
İstanbul'da yasa dışı silah ticareti operasyonu: 4 gözaltı

İstanbul'un Kartal ilçesinde düzenlenen operasyonlarda, yasa dışı silah ticareti yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'un Kartal ilçesinde düzenlenen operasyonlarda, yasa dışı silah ticareti yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız silah ve mühimmat ticareti yaptıkları öne sürülen zanlılara yönelik çalışma başlattı.

Emniyet ekiplerince 3 Mart'ta ilçede belirlenen 4 farklı adrese gerçekleştirilen baskında M.H., U.T., T.C. ve Ö.Ç. isimli 4 şüpheli yakalandı.

Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda biri kurusıkı, 5'i ruhsatsız olmak üzere 6 tabanca, bu silahlara ait 11 şarjör, 38 farklı çaplarda fişek ve 15 kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan zanlılar, Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden M.H. ve U.T. adli makamlarca serbest bırakıldı. T.C. ve Ö.Ç. adlı diğer 2 zanlı hakkında ise "Silah Ticareti" suçu kapsamında 4 Mart'ta Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. İki şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca "adli kontrol" hükümleri uygulanarak salıverildi. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
İstanbul'da yasa dışı silah ticareti operasyonu: 4 gözaltı... 6 tabanca, 11 şarjör ele geçirildi İstanbul'da yasa dışı silah ticareti operasyonu: 4 gözaltı... 6 tabanca, 11 şarjör ele geçirildi Son dakika haberi | HATAY'DA YASA DIŞI BAHİS OPERASYONU: 6 GÖZALTI Son dakika haberi | HATAY'DA YASA DIŞI BAHİS OPERASYONU: 6 GÖZALTI Son dakika... Kartal'da yasa dışı silah ticareti yapan 4 şüpheli yakalandı Son dakika... Kartal'da yasa dışı silah ticareti yapan 4 şüpheli yakalandı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da yasa dışı silah ticareti operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika


Son Dakika
01:05 Ayrılmak istedi, nişanlısı tarafından defalarca bıçaklanarak öldürüldü! Annesi ise kızını korumak isterken ağır yaralandı
01:00 Manchester City, Sporting'le berabere kaldı! Yarı finali garantiledi
00:34 AFAD 37 il için alarm verdi! Gerekmedikçe dışarı çıkmayın
00:32 Hayranları merakla bekliyor! Necati Şaşmaz yazdı, Muazzez Ersoy okuyacak
00:28 İsrailli askerler, Kudüslü genci öldüresiye dövdü! O anlar kameraya yansıdı
00:22 Avrupa Ligi'nde kazanma olasılıkları belli oldu! Galatasaray'a verilen oranla hiç şans tanımadılar
00:00 Kar yağışı başladı! Tır ve kamyonların İstanbul'a girişi yasaklandı
23:28 Ertem Şener yıllar sonra sahalara döndü! Real Madrid-PSG karşılaşmasına damga vurdu
23:22 Akaryakıt zamları geri çekildi, iki kurum birbirine girdi! EPGİS sert açıklamalara yer verdi
22:53 Bu iddia çok konuşulur! Liste dışı kalmayan hakemlere şartlar ne olursa olsun maç verilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2022 01:38:25. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul'da yasa dışı silah ticareti operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement