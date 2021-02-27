İstanbul'da yasağa rağmen asker uğurlayanlara ceza yağdı - Son Dakika

İstanbul'da yasağa rağmen asker uğurlayanlara ceza yağdı

27.02.2021 09:12
İstanbul'da yasağa rağmen asker uğurlayanlara ceza yağdı, System.String[]

Bağcılar'ın çeşitli semtlerinde yasağa rağmen asker eğlencesi adı altında toplandıktan sonra meşaleler yakarak ateş dansı yapan ve sosyal medyada paylaşan 15 kişiye toplamda 52 bin 35 lira idari para cezası kesildi.

Bağcılar'ın çeşitli semtlerinde yasağa rağmen asker eğlencesi adı altında toplandıktan sonra meşaleler yakarak ateş dansı yapan ve sosyal medyada paylaşan 15 kişiye toplamda 52 bin 35 lira idari para cezası kesildi.

Bağcılar Yavuz Selim, Yenimahalle, Mahmutbey ile Kemalpaşa Mahallerinde önceki gün ve dün toplanan gruplar, yasağa rağmen asker eğlencesi adı altında eğlenmeye başlamıştı. Yüksek sesli müzikler eşliğinde eğlenen gruptaki gençler, meşaleler yakarak ortalığı dumana boğmuştu. Gruptaki bazı gençler ise ellerine aldığı meşalelerle ateş dansı yapmıştı. Semtlerde adeta terör estiren gruplar o anları kaydettirip bir de sosyal medyada yayınlamıştı. Görüntülerin sosyal medyaya yansımasının ardından anlık olarak harekete geçen Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

15 kişiye 52 bin 35 lira ceza

Görüntüleri incelemeye alan Bağcılar polisi, eğlencelerin düzenlediği yerleri tespit etti. Adreslere giden polis ekipleri, yasağı delerek asker eğlencesi düzenleyen 15 kişiye 'Umumi Hıfzısıhha Kanununa Muhalefet' suçundan toplamda 52 bin 35 lira idari para cezası kesildi. Cezaların ardından yapılan eğlenceler sonlandırılarak vatandaşlar evlerine gönderildi. Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yasağa rağmen asker eğlencesi düzenleyenler ve sokağa çıkma kısıtlamasını delen kişilere göz açtırmayacağı öğrenildi. - İSTANBUL

Para Cezası, Bağcılar, Selim, Asker, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da yasağa rağmen asker uğurlayanlara ceza yağdı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

AK Partili Tuzla Belediyesi'nden grevdeki CHP'li belediyelere çöp göndermesi Genç kıza sevgili tuzağı! Kaçırdıktan sonra toplu tecavüz edip işkence yaptılar Suudi Arabistan, ABD'nin 'Kaşıkçı' raporunu reddetti Maske takmadığı için uyarılan kadın, iç çamaşırını kafasına taktı Hakan Taşıyan için acil çağrı! Sağlık durumu kötüye gidiyor Magazin gündemine bomba gibi düşen iddia: Songül Karlı kocamı elimden aldı Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş'a övgü: Şampiyonluğun en büyük favorisi Yasadışı bahis oynatan şahıs "Beni almaya teçhizatları yetmez" dedi, polis canlı yayında yakaladı
Doğu Perinçek'in Doğu Perinçek'in "MHP'nin başına geçmek şereftir" sözlerine partiden yanıt: Çay içmemiz bile mümkün değildir         
09:11
Çukur'un 118. bölüm fragmanı yayınlandı! Yamaç, son savaşı başlatıyor Çukur'un 118. bölüm fragmanı yayınlandı! Yamaç, son savaşı başlatıyor         
08:27
Şarkıcı Merve Özbey, dün akşam ilk bebeğini kucağına aldı Şarkıcı Merve Özbey, dün akşam ilk bebeğini kucağına aldı         
07:28
Mucize gibi! Zincirleme kazada ikiye ayrılan otomobilden yara almadan kurtuldu Mucize gibi! Zincirleme kazada ikiye ayrılan otomobilden yara almadan kurtuldu         
00:45
'HDP kapatılmalı' tartışmasında Davutoğlu görüşünü belli etti: Partilerin kapatılmasına karşıyım 'HDP kapatılmalı' tartışmasında Davutoğlu görüşünü belli etti: Partilerin kapatılmasına karşıyım         
23:47
Bakan Koca paylaştı! İşte geçen haftaya göre vaka sayısı en çok artan ve azalan iller Bakan Koca paylaştı! İşte geçen haftaya göre vaka sayısı en çok artan ve azalan iller         
22:29
TRT 1'den MİT destekli 'Teşkilat' dizisi! Sır gibi saklanan kampüs ilk kez ekrana gelecek TRT 1'den MİT destekli 'Teşkilat' dizisi! Sır gibi saklanan kampüs ilk kez ekrana gelecek         
21:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Turizm rezervasyonlarında adeta patlama yaşanıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: Turizm rezervasyonlarında adeta patlama yaşanıyor         
20:24
Kızını taciz eden kişiyi öldüren Kadir Işık tahliye edildi Kızını taciz eden kişiyi öldüren Kadir Işık tahliye edildi         
17:47
Kerimcan Durmaz, 'Peşimde' şarkısının klibinde kadın kılığına girip Sharon Stone pozu verdi Kerimcan Durmaz, 'Peşimde' şarkısının klibinde kadın kılığına girip Sharon Stone pozu verdi         
14:30
Ardahanlı berber, hatalı basım 100 TL'yi 100 bin TL'den satışa sundu Ardahanlı berber, hatalı basım 100 TL'yi 100 bin TL'den satışa sundu         
14:27
Yatak odasında bastığı karısı ve yasak aşkı balkondan atlayıp can vermişti! Suçlanan koca, beraat etti Yatak odasında bastığı karısı ve yasak aşkı balkondan atlayıp can vermişti! Suçlanan koca, beraat etti         
13:48
"Erkeklerin görüntülerini mi izliyorsun?" diyerek eşini yumrukladı         
13:40
Yangında küle dönen evine haciz gelen Çılgın Sedat'a Demet Akalın'dan büyük destek Yangında küle dönen evine haciz gelen Çılgın Sedat'a Demet Akalın'dan büyük destek         
13:15
Patron yaşananları gözyaşlarıyla anlattı: 12 çalışan kebapçıyı 6 milyondan fazla zarara uğrattı Patron yaşananları gözyaşlarıyla anlattı: 12 çalışan kebapçıyı 6 milyondan fazla zarara uğrattı         
11:01
Maltepe'de yükselen çöp yığınlarına İBB neden müdahale etmiyor? Cevap Beyaz Masa'dan geldi Maltepe'de yükselen çöp yığınlarına İBB neden müdahale etmiyor? Cevap Beyaz Masa'dan geldi         
10:21
Prof. Dr. Doğan Yaşar: 2022, 2023 veya 2024 olur, İstanbul Boğazı'nın donduğunu göreceğiz Prof. Dr. Doğan Yaşar: 2022, 2023 veya 2024 olur, İstanbul Boğazı'nın donduğunu göreceğiz         
09:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2021 09:21:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul'da yasağa rağmen asker uğurlayanlara ceza yağdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei