İstanbul'da yaşam maliyeti yüzde 101 arttı! 4 kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 23 bin TL'yi aştı - Son Dakika
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İstanbul'da yaşam maliyeti yüzde 101 arttı! 4 kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 23 bin TL'yi aştı

05.09.2022 14:30
İstanbul'da yaşam maliyeti yüzde 101 arttı! 4 kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 23 bin TL'yi aştı

İBB'ye bağlı İstanbul Planlama Ajansı'nın yaptığı araştırmaya göre İstanbul'da 4 kişilik bir ailenin ağustos ayında ortalama yaşam maliyeti 23 bin 586 liraya yükselirken İstanbul'da yaşama maliyetinin artış oranı ise yüzde 101,69'a ulaştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İstanbul Planlama Ajansı, haziran-temmuz-ağustos aylarını kapsayan "İstanbul'da Yaşam Maliyeti Araştırması"nın sonuçlarını paylaştı.

Araştırmaya göre, ağustos ayında İstanbul'da yaşam maliyeti artış oranı yüzde 5,23 olarak gerçekleşti.

Ağustos ayı değişim oranlarına göre İstanbul'da yaşam maliyetinin yıllık artış oranı yüzde 101,69 oldu.

EN BÜYÜK DEĞİŞİM AĞUSTOS AYINDA

İstanbul'da yaşam maliyetinin yıllık değişim oranı şöyle oldu:

2022 Haziran %93,10

2022 Temmuz %96,64

2022 Ağustos %101,69

YAŞAM MALİYETİ GEÇEN AYA GÖRE 1.173 LİRA ARTTI

Ağustosta İstanbul'da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 23 bin 586 TL olarak ölçüldü.

İstanbul'da ortalama yaşam maliyeti, geçen aya göre 1.173 TL arttı.

Kentte ortalama yaşam maliyeti ise şöyle oldu:

2022 Haziran 21.592 TL

2022 Temmuz 22.413 TL

2022 Ağustos 23.586 TL

SALÇANIN FİYATI YÜZDE 34 ZAMLANDI

Ağustos ayında geçen aya göre en çarpıcı fiyat değişimlerinden biri yüzde 34 artışla salça olduğu görüldü.Salçayı yumurta, bulgur ve makarna takip etti.

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