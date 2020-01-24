İstanbul'da yaşanan karışıklık nedeniyle Ordu'ya farklı kişinin cenazesi geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul'da yaşanan karışıklık nedeniyle Ordu'ya farklı kişinin cenazesi geldi - Son Dakika

İstanbul'da yaşanan karışıklık nedeniyle Ordu'ya farklı kişinin cenazesi geldi

6 saat önce

İstanbul'da hayatını kaybeden Ali Çalışkan'ın cenazesinin yerine karışıklık sonucu Ordu'ya farklı birinin naaşı gönderildi.

İstanbul'da yaşanan karışıklık nedeniyle Ordu'ya farklı kişinin cenazesi geldi, System.String[]

İstanbul'da hayatını kaybeden Ali Çalışkan'ın cenazesinin yerine karışıklık sonucu Ordu'ya farklı birinin naaşı gönderildi.

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 81 yaşındaki Ali Çalışkan'ın cenazesi, memleketi Ordu'ya gönderildi.


Çalışkan'ın yakınları, cenazeyi teslim almak üzere Ordu Büyükşehir Belediyesi Altınordu Cenaze Hizmetleri birimine geldi.


Burada kendilerine gösterilen cenazenin Çalışkan'a ait olmadığını gören aile şaşkınlık yaşadı.


Ordu Büyükşehir Belediyesi Parklar ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkan İzzet Gündoğar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vefat eden her iki kişiye Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı diledi.


İstanbul'da dün vefat eden iki vatandaştan birinin, Ordu'nun Perşembe ilçesi Ortatepe Mahallesi'nden Ali Çalışkan olduğunu belirten Gündoğar, "Hemşehrimizin cenazesi buraya getirilecekken yanlışlıkla Edirne Keşan nüfusuna kayıtlı Mehmet Nurad isimli vatandaşın cenazesi getirilmiş. Orada hastaneden cenazeler, araçlara teslim edilirken yanlışlık olmuş." dedi.


Gündoğar, "Ordu Büyükşehir Belediyesine ait Altınordu ilçesindeki gasilhanede yıkama yapıldıktan sonra kefenlenmeden önce biz tüm cenazelerimizi yakınlarına gösteriyoruz. O esnada Çalışkan'ın yakınları, bu cenazenin kendilerine ait olmadığını belirtti." diye konuştu.


Daha sonra yaptıkları görüşmeler neticesinde Edirne Keşan nüfusuna kayıtlı Mehmet Nurad'ın cenazesini, geri gönderdiklerini ifade eden Gündoğar, Ordulu Ali Çalışkan'ın cenazesinin ise yolda olduğunu kaydetti.


Ali Çalışkan'ın cenazesinin, yarın Perşembe ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Altınordu, İstanbul, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 07:16 Kaynak: AA
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