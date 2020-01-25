İstanbul'da yaşanan karışıklık sonrası doğru cenaze Ordu'ya geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul'da yaşanan karışıklık sonrası doğru cenaze Ordu'ya geldi - Son Dakika

İstanbul'da yaşanan karışıklık sonrası doğru cenaze Ordu'ya geldi

43 dakika önce

İstanbul'da hayatını kaybeden Ali Çalışkan'ın cenazesi, yaşanan karışıklığın ardından memleketi Ordu'ya getirildi.

İstanbul'da hayatını kaybeden Ali Çalışkan'ın cenazesi, yaşanan karışıklığın ardından memleketi Ordu'ya getirildi.

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 81 yaşındaki Çalışkan'ın cenazesinin yerine yaşanan karışıklık nedeniyle farklı birinin naaşının Ordu'ya gönderilmesi üzerine çalışma başlatıldı.

Yapılan görüşmeler neticesinde Ordulu Ali Çalışkan'ın naaşı, cenaze nakil aracıyla Ordu Büyükşehir Belediyesi Altınordu Cenaze Hizmetleri birimine geldi.

Burada dedesinin cenazesini karşılayan torunu Kerem Özbekli, gazetecilere yaptığı açıklamada, cenazelerin karıştığını belirterek, "Zaten bir şoktaydık, ikinci bir şoka girdik." diye konuştu.

Cenazelerin, İstanbul'da bir araçtan farklı bir araca aktarma yaparken karıştığını anlatan Özbekli, "20-25 kişi geliyoruz ve halen buradayız iki gündür. Burada teşhiste öğrendik. İkinci bir şok atlattık. Diğer taraf da mağdurmuş." ifadesini kullandı.

Çalışkan'ın cenazesi, bugün Perşembe ilçesindeki törenin ardından toprağa verilecek.

Olay

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ali Çalışkan'ın cenazesinin yerine karışıklık sonucu Ordu'ya farklı birinin naaşı gönderilmişti.

Cenazeyi teslim almak üzere Ordu Büyükşehir Belediyesi Altınordu Cenaze Hizmetleri birimine gelen aile, burada kendilerine gösterilen cenazenin Çalışkan'a ait olmadığını gördü.

İstanbul'dan, Edirne Keşan nüfusuna kayıtlı Mehmet Nurad isimli vatandaşın cenazesinin Ordu'ya getirildiği anlaşılmıştı. Bunun üzerine Nurad'ın cenazesi geri gönderilmiş, Ordulu Ali Çalışkan'ın cenazesin ise araç ile Ordu'ya getirilmek üzere yola çıkmıştı.

İstanbul'da yaşanan karışıklık sonrası doğru cenaze Ordu'ya geldi

Ordu Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 04:11 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ordu'da cenazelerini bekleyen aileye başka birinin cenazesi gönderildi
'Robin Hood' bu kez İzmit'te ortaya çıktı! Veresiye defterini kapattı Elazığ beşik gibi! Sivrice'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha oldu Sağlık Bakanı Koca, sosyal medyadan duyurdu: Vatandaşlarımız 184'ten yakınlarına ulaşabilirler

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2020 04:55:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul'da yaşanan karışıklık sonrası doğru cenaze Ordu'ya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]