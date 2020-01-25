İstanbul'da yaşanan karışıklık sonrası Ordu'ya getirilen Çalışkan'ın cenazesi defnedildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul'da yaşanan karışıklık sonrası Ordu'ya getirilen Çalışkan'ın cenazesi defnedildi - Son Dakika

İstanbul'da yaşanan karışıklık sonrası Ordu'ya getirilen Çalışkan'ın cenazesi defnedildi

6 saat önce

İstanbul'da hayatını kaybeden Ali Çalışkan'ın cenazesi, yaşanan karışıklığın ardından getirildiği memleketi Ordu'da toprağa verildi.

İstanbul'da hayatını kaybeden Ali Çalışkan'ın cenazesi, yaşanan karışıklığın ardından getirildiği memleketi Ordu'da toprağa verildi.

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 81 yaşındaki Çalışkan'ın cenazesinin yerine yaşanan karışıklık nedeniyle farklı birinin naaşının Ordu'ya gönderilmesi sonrası yanlışlık düzeltildi.

Gece Büyükşehir Belediyesi Altınordu Cenaze Hizmetleri birimine getirilen Ordulu Ali Çalışkan'ın naaşı, cenaze töreni için Perşembe ilçesine götürüldü.

Çalışkan'ın cenazesi, Yeni İhsaniye Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Altınordu ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki aile kabristanında defnedildi.

Ali Çalışkan'ın torunu Kerem Özbekli, gazetecilere yaptığı açıklamada, cenazelerin karışması nedeniyle mağdur olduklarını söyledi.

Dün dedesinin yerine başka birinin cenazesiyle karşılaştıklarını anlatan Özbekli, "Şok olduk. Herkes bekliyor, selası verilmiş, o kadar kişi gelmiş. Herkes hayretler içerisinde kaldı." dedi.

Olay

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ali Çalışkan'ın cenazesinin yerine karışıklık sonucu Ordu'ya dün farklı birinin naaşı gönderilmişti.

Cenazeyi teslim almak üzere Ordu Büyükşehir Belediyesi Altınordu Cenaze Hizmetleri birimine gelen aile, burada kendilerine gösterilen cenazenin Çalışkan'a ait olmadığını belirtmişti.

İstanbul'dan, Edirne Keşan nüfusuna kayıtlı Mehmet Nurad'ın cenazesinin Ordu'ya getirildiği anlaşılmıştı. Bunun üzerine Nurad'ın cenazesi geri gönderilmiş, Çalışkan'ın cenazesi ise araçla Ordu'ya getirilmişti.

İstanbul'da yaşanan karışıklık sonrası Ordu'ya getirilen Çalışkan'ın cenazesi defnedildi

Altınordu, İstanbul, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 05:50 Kaynak: AA
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