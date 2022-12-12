Şirinevler'deki tekme tokatlı kavgalar kamerada - Son Dakika
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Şirinevler'deki tekme tokatlı kavgalar kamerada

12.12.2022 09:58
Şirinevler'deki tekme tokatlı kavgalar kamerada

Şirinevler'deki tekme tokatlı kavgalar kamerada Şirivlevler'de farklı zamanlarda yaşanan iki olayda iki grup tekme, yumruk ve silahla birbirine girdi Bahçelievler Şirinevler'de farklı zamanlarda yaşanan iki olayda, iki grubun tekme, yumruk ve silahla birbirine girdiği kavgalar kameralara yansıdı.

Şirinevler'deki tekme tokatlı kavgalar kamerada

Şirivlevler'de farklı zamanlarda yaşanan iki olayda iki grup tekme, yumruk ve silahla birbirine girdi

İSTANBUL - Bahçelievler Şirinevler'de farklı zamanlarda yaşanan iki olayda, iki grubun tekme, yumruk ve silahla birbirine girdiği kavgalar kameralara yansıdı. İlk olayda, yabancı uyruklu grup tekme ve yumruklarla kavga ederken, ikinci grupta ise şahıslar silah çekilince birbirlerine saldırdı.

Bahçelievler Şirinevler Meydanı'nda geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda, yabancı uyruklu bir grup henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Kavganın büyümesi üzerine grup tekme ve yumruklarla birbirine girdi. Güreşir gibi kavga eden gruptaki kadınların da çığlık attığı kavga kameralara yansıdı. Şahısların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Silah çekilince birbirilerine girdiler

Şirinevler'de geçtiğimiz Cuma günü akşam saatlerinde yaşanan diğer kavgada ise yine yabancı uyruklu iki grup, aralarında tartışmaya başladı. Tartışma esnasından şahıslardan biri silah çekince diğer şahıslar ona saldırdı. Tekme ve yumrukların konuştuğu kavgada, diğer şahıslar arayarak girerek grubu ayırmaya çalıştı. Yaşananlar kameralara yansırken, şahıslar birbirlerinden şikayetçi olmadı.

Kaynak: İHA
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Şirinevler, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şirinevler'deki tekme tokatlı kavgalar kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şirinevler'deki tekme tokatlı kavgalar kamerada - Son Dakika
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