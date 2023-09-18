Eski karısının, oğlunu çalıştığı masaj salonuna götürdüğünü duyan baba ortalığı savaş alanına çevirdi - Son Dakika

Eski karısının, oğlunu çalıştığı masaj salonuna götürdüğünü duyan baba ortalığı savaş alanına çevirdi

Son Güncelleme: 18.09.2023 12:33

İstanbul'da yaşayan bir baba, Malatya'da bir masaj salonunda çalışan eski eşinin 5 yaşındaki oğlunu yanında getirdiği haberini alınca öfkelendi. Çocuğunun taciz edildiği iddiasıyla öfkeli baba, İstanbul'dan Malatya'ya giderek masaj salonunu yerle bir etti.

İstanbul'da yaşayan bir baba, Malatya'da bir masaj salonunda çalışan eski eşinin 5 yaşındaki oğlunu da yanında işe götürdüğü haberini alınca deliye döndü. İstanbul'dan yola çıkan öfkeli baba çocuğunun taciz edildiği iddiasıyla Malatya'daki masaj salonunu bastı. Camı ve çerçeveyi yerle bir eden adam, salonu adeta savaş alanına çevirdi. O anlar kameralara anbean yansıdı.

ÇOCUĞUNUN MASAJ SALONUNA GÖTÜRÜLDÜĞÜNÜ ÖĞRENDİ

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda iddiaya göre bir adam bir süre önce eşiyle ayrıldı. Mahkemenin velayeti anneye vermesi üzerine 5 yaşındaki çocuğuyla Malatya'ya geldi. Çocuk ve kadın burada hayatını sürdürürken adam da İstanbul'da yaşamaya devam etti. Masaj salonunda çalışan eşinin 5 yaşındaki çocuğunu da yanına götürdüğü haberini alan baba, duruma öfkelendi.

Eşinin 5 yaşındaki çocuğu ile masaj salonunda çalıştığını öğrenen baba ortalığı birbirine kattı

SALONU YERLE BİR ETTİ

Çocuğunun masaj salonunda taciz edildiğini iddia eden baba, İstanbul'dan yola çıkarak Hamidiye Mahallesi'ndeki masaj salonuna geldi. Öfkeli baba cam ve çerçevelerini yerle bir ettiği masaj salonuna daldı. İçeride vurmadık ve kırılmadık yer bırakmayan öfkeli baba, "Çocuğum nerede?" ve "Silahımı getirin" diye bağırdı.

KORKU DOLU ANLAR KAMERADA

Salonu adeta savaş alanına çeviren adam, yeniden dışarıya çıkarak salonu taşladı. Dehşet anları ise kameralara anbean yansıdı.

Eşinin 5 yaşındaki çocuğu ile masaj salonunda çalıştığını öğrenen baba ortalığı birbirine kattı
Kaynak: İHA

İstanbul, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eski karısının, oğlunu çalıştığı masaj salonuna götürdüğünü duyan baba ortalığı savaş alanına çevirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eski karısının, oğlunu çalıştığı masaj salonuna götürdüğünü duyan baba ortalığı savaş alanına çevirdi - Son Dakika
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