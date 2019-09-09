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İstanbul'da yaşayan Çankırılıların memleket ziyareti

2 saat önce

Beykoz Çankırılılar Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği (BEYÇANDER) tarafından düzenlenen Çankırı gezisinde, İstanbullu Çankırılılar memleketlerinde hasret giderdi.

İstanbul'da yaşayan Çankırılıların memleket ziyareti, System.String[]

Beykoz Çankırılılar Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği (BEYÇANDER) tarafından düzenlenen Çankırı gezisinde, İstanbullu Çankırılılar memleketlerinde hasret giderdi.

İstanbul'dan gelen yaklaşık 50 Çankırılı, 5 bin yıllık Tuz Mağarası, Ilgaz Dağı, Çankırı Kalesi, Taşmescit, Emin Karatekin Türbesi, Orta Höyük Yeraltı Şehri, Roma döneminden kalma Sakalin Kayalıkları, Osmanlı eseri Tarihi Çankırı Çamaşırhanesi, Buğday Pazarı, Çivitcioğlu Medresesi, Çankırı Müzesi ve Uçak Çocuk Kütüphanesi'ni rehber eşliğinde gezdi.

Ayrıca geziye katılanlar Çankırı'nın yöresel yemeklerini tatma ve yaren kültürünü memleketlerinde yeniden yaşama imkanı buldu.

Dernek Başkanı Bilal Karabacak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, amacının farklı illerden misafirler getirerek Çankırı tarihini ve kültürünü tanıtmak olduğunu söyledi.

Çankırı'yı tanıtmaktan gurur duyduğunu anlatan Karabacak, "Her zaman bizlere destek veren, bizi yalnız bırakmayan Orta Kaymakamı Cihat Abukan, Yaylakent Belediye Başkanı Kadir Dede, Sakaeli muhtarımıza, Şabanözü Belediye Başkanı Faik Özcan'a, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen ve yardımcılarına, Ilgaz Belediye Başkanı Mehmet Öztürk'e ve Atkaracalar Belediye Başkanı Harun Oflaz'a bir kez daha teşekkür ediyorum." dedi.

İstanbul, Çankırı, Beykoz, Ilgaz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 10:56 Kaynak: AA
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