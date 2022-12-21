Başkasından hamile kalıp eve gelen kadın, çocuğu kocasına verip kaçtı! Eşinin sözleri stüdyoda şaşkınlık yarattı - Son Dakika
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Başkasından hamile kalıp eve gelen kadın, çocuğu kocasına verip kaçtı! Eşinin sözleri stüdyoda şaşkınlık yarattı

21.12.2022 13:33

İstanbul'da yaşayan 3 çocuk annesi Hüda Özden, başka adamdan olan çocuğunu da kocasına bırakıp evden kaçtı. Aynı evde hem karısı Hüda Özden, hem de sevgilisi Yağmur adlı kadınla birlikte yaşayan Ferdi Özden, kendisinin evde olmadığı sırada eve erkek alındığını söyledi. Özden'in sözleri büyük şok yarattı.

Müge Anlı'nın programında ele alınan bir konu büyük ses getirdi. 3 çocuk annesi Hüda Özden kayboldu. Hüda Özden'in Ferdi ve Yağmur ile yaşadığı evde şiddet yaşandığı ve herkesin birbirini dövdüğü iddia edildi. Programa bağlanan komşu, evde kimin ne yaşadığının belli olmadığı söylenirken, durumdan rahatsız olduklarını söyledi.

BAŞKASINDAN HAMİLE KALIP EVE DÖNDÜ

İddialara göre kocasından ayrılmasının ardından evden kaçan ve yeniden eve döndüğünde başkasından hamile olan Hüda Özden, yeniden kocasıyla ve onun sevgilisiyle birlikte yaşamaya başladı. Fakat bir süre sonra yeniden ortadan kaybolan Özden, başkasından olan çocuğu da kocasına bıraktı. Canlı yayına katılan Ferdi Özden, kendisinin çalıştığı sırada eve başka erkekler alındığını öne sürdü. Bu sözler büyük şaşkınlık yarattı. Hüde Özden'in madde bağımlısı olduğu da öne sürüldü.

Başkasından hamile kalıp eve dönen kadın kadın, çocuğu kocasına bırakıp kaçtı! Eşinin sözleri stüdyoyu buz kestirdi

HÜDA ÖZDEN OLAYI NEDİR?

Hüda Özden ile Ferdi Bey evlidir. Sonrasında Hüda Hanım Ferdi Bey'i terk etmiş ve gitmiş. Sonrasında Ferdi Bey, Yağmur Hanım ile birlikte yaşamaya başlamış. Ferdi Bey ile Yağmur Hanım birlikte yaşarlarken, Hüda Hanım eve hamile olarak geri dönmüştür. Bunun üzerine Ferdi Bey, Yağmur ve Hüda Hanım birlikte yaşamaya başlamıştır. Evde şiddet yaşanırken, Ferdi Bey Trabzon'da çalışmaya gittiğinde eve başka adamların geldiği iddia edilmiştir. Hüda Hanım sonrasında yeni doğan bebeği ile birlikte 2 çocuğunu Ferdi Bey ile Yağmur Hanım'a bırakırken, beş gündür kendisinden haber alınamamıştır.

Başkasından hamile kalıp eve dönen kadın kadın, çocuğu kocasına bırakıp kaçtı! Eşinin sözleri stüdyoyu buz kestirdi

MÜGE ANLI DA İSYAN ETTİ

Müge Anlı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Hüda Özden sana sesleniyorum buradan. Size de inanamıyorum ya. Ne güzel ya doğur doğur bırak çek git" ifadeleriyle duruma tepki gösterirken, Hüda Özden'in bebeği için sosyal hizmetlere başvurulması gerektiğini söylemiştir. Yağmur Hanım yaptığı açıklamada "Hüda yokken biz çok huzurluyuz. Biz Hüda olmadığında mutluyuz. Ben acaba tekrar gelecek mi diye cingar çıkaracak mı diye korkuyorum. Ben başka bir evde yaşamak istiyorum. Ben Ferdi ile mutluyum o yüzden buna katlanıyorum." ifadelerini kullandı.

Başkasından hamile kalıp eve dönen kadın kadın, çocuğu kocasına bırakıp kaçtı! Eşinin sözleri stüdyoyu buz kestirdi
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SON DAKİKA: Başkasından hamile kalıp eve gelen kadın, çocuğu kocasına verip kaçtı! Eşinin sözleri stüdyoda şaşkınlık yarattı - Son Dakika
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