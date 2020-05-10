İstanbul'da yaşayan Doruk, Nusaybin'deki hemşire annesine Anneler Günü sürprizi yaptı - Son Dakika

İstanbul'da yaşayan Doruk, Nusaybin'deki hemşire annesine Anneler Günü sürprizi yaptı

MARDİN - İstanbul Çekmeköy'de yaşayan 10 yaşındaki Doruk Kabadayı, Mardin'in Nusaybin ilçesinde hemşire olarak görev yapan annesine Nusaybin Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubunun katkılarıyla Anneler Günü sürprizi yaptı.

Nusaybin Devlet Hastanesi kadın doğum servisinde çalışan hemşire Emre Kabadayı, yeni tip korona virüs salgını ile mücadelesindeki görevinden dolayı, yaklaşık 4 aydır oğlu Doruk ve eşi Tuncer Kabadayı'yı göremedi. İstanbul'a bağlı Çekmeköy'de babası ve diğer aile fertleri ile yaşayan Doruk, Nusaybin'deki annesine Anneler Gününde bir sürpriz yapmak istedi. Bunun üzerine Nusaybin Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu ile irtibata geçen Doruk ailesinin isteğini kırmayan ekipler Nusaybin Devlet Hastanesine gitti. Görev yaptığı kadın doğum servisinin kapısında ellerindeki güllerle ekipleri hemşire Emre Kabadayı çok şaşırdı. Oğlu Doruk tarafından gönderilen kırmızı gülleri alan anne Emre, oğlu ve eşiyle telefonda görüntülü görüştü. Duygusal anların yaşandığı görüşmede Doruk annesinin Anneler Gününü kutladı.

Çok şaşırdığını ve çok güzel bir sürprizle karşılaştığını belirten Emre Kabadayı, "Bu gülleri tüm çalışan anneler adına alıyorum. Herkesin Anneler Gününü kutluyorum" dedi.