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İstanbul'da yaşayan Frankofonlar yılbaşı etkinliğinde buluştu - Son Dakika

İstanbul'da yaşayan Frankofonlar yılbaşı etkinliğinde buluştu

14.12.2021 10:27
İstanbul'da yaşayan Frankofonlar yılbaşı etkinliğinde buluştu

GSÜMED, İstanbul Accueil ve Institut Français Türkiye, Marché de Noël etkinliğiyle Türkiye'de yaşayan Fransızlar ile Frankofonlar'ı buluşturdu.

GSÜMED, İstanbul Accueil ve Institut Français Türkiye, Marché de Noël etkinliğiyle Türkiye'de yaşayan Fransızlar ile Frankofonlar'ı buluşturdu. Her sene geleneksel olarak düzenledikleri etkinlikle ilgili GSÜMED Başkanı Elif Uzuner, "Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de Frankofonların sayısı oldukça yüksek. Etkinliğimizle Frankofonlar olarak beraber vakit geçirme şansı yakalıyoruz" dedi.

Galatasaray Üniversitesi mezunları arasındaki dayanışmayı güçlendirmek amacıyla 2002'de kurulan Galatasaray Üniversitesi Mezunlar Derneği (GSÜMED), çalışmalarıyla mezunları arasındaki iletişimi güçlendirmeyi hedefliyor. Dernek her sene Marché de Noël adıyla geleneksel olarak düzenlediği yılbaşı etkinliğinde sadece mezunları ve ailelerini değil, Türkiye'de sayıları giderek artan Frankofonları da buluşturuyor. Derneğin çalışmalarıyla ilgili GSÜMED Başkanı Elif Uzuner, "1992 yılında iki ülkenin cumhurbaşkanlarının imzaladığı uluslararası anlaşmayla kurulan Galatasaray Üniversitesinin mezunları arasındaki bağları güçlü tutmayı hedefliyoruz. Her sene geleneksel olarak düzenlediğimiz Marché de Noël etkinliğimizde mezunlarımızı ve Türkiye'de yaşayan Fransızları buluşturarak kültürlerarası dayanışma ortamı yaratıyoruz" dedi.

SAĞLIKLI VE GÜVENİLİR ETKİNLİK ORTAMI

Üyelerini İstanbul'da yaşayan Fransız, Türk ve çeşitli milletlerden Frankofonların oluşturduğu İstanbul Accueil Derneğinin Başkanı Özlem Erel, "Geçtiğimiz yıllarda Institut Français Türkiye ile gerçekleştirdiğimiz Marché de Noël etkinliğimizin, bu yıl GSÜMED'in de iş birliğiyle daha da renklendiğini ve zenginleştiğini düşünüyoruz. Başta Fransa İstanbul Başkonsolosu Olivier Gauvin olmak üzere bugüne kadar olduğu gibi bu organizasyonumuzda da bize desteklerini eksik etmeyen Fransa İstanbul Başkonsolosluğu ve Institut Français Türkiye ekibine çok teşekkür ederiz. Pandemi nedeniyle geçtiğimiz yıl düzenleyemediğimiz etkinliğimizde, yeniden sağlıklı ve güvenilir bir ortamda bir araya gelmekten çok mutlu olduk" dedi.

YENİ YIL HEYECANINI YAŞATTI

Bu seneki etkinlik hakkında bilgi veren GSÜMED Başkanı Elif Uzuner, "İstanbul Accueil ve Institut Français Türkiye iş birliğinde, 11-12 Aralık tarihleri arasında Beyoğlu'ndaki Türkiye Fransız Kültür Merkezinde düzenlediğimiz Marché de Noël etkinliğiyle yaklaşık 1.600 kişiyi ağırladık. Eğlenceli ve renkli etkinliklerimizle Türk ve Fransızlar arasındaki dostluk bağlarını güçlendirdik" diye konuştu.

Yeni yıl heyecanının yaşatıldığı Marché de Noël etkinliğinde çocuk ve yetişkinlere özel atölyeler, film gösterimleri, herkesin katılabildiği çeşitli oyunlar düzenlendi. Noel Baba eşliğinde fotoğraf çekiminin yanı sıra tombala çekilişinin de yapıldığı etkinlikte, marka ve girişimcilerin ürünlerini satışa çıkardıkları 27 stanttan oluşan bir pazar yeri kuruldu. Pandemi nedeniyle geçtiğimiz yıl iptal edilen etkinlik, açık ve kapalı alanıyla misafirlerine sağlıklı ve güvenli bir ortam sundu. 2 gün boyunca müziğin ritminin eşlik ettği, Bioderma sponsorluğunda düzenlenen etkinlikte Gizem Gündoğdu Trio mini bir konser verdi.


İstanbul'da yaşayan Frankofonlar yılbaşı etkinliğinde buluştu
İstanbul'da yaşayan Frankofonlar yılbaşı etkinliğinde buluştu

Elif Uzuner, Galatasaray, İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İstanbul'da yaşayan Frankofonlar yılbaşı etkinliğinde buluştu - Son Dakika


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