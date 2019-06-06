Son Dakika Haberleri: İstanbul'da yaşayan gurbetçilerden Yıldırım'a destek istedi
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İstanbul'da yaşayan gurbetçilerden Yıldırım'a destek istedi

37 dakika önce

AK Parti Kdz. Ereğli ilçe Başkanı Fatih Çakır, Ramazan Bayramı nedeniyle memleketlerine gelen vatandaşlara giderek AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'a oy istedi.

İstanbul'da yaşayan gurbetçilerden Yıldırım'a destek istedi, System.String[]
AK Parti Kdz. Ereğli ilçe Başkanı Fatih Çakır, Ramazan Bayramı nedeniyle memleketlerine gelen vatandaşlara giderek AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'a oy istedi.

AK Parti Kdz Ereğli İlçe Başkanı Mehmet Fatih Çakır, partisinin yönetim kurulu üyeleri, İl Genel Meclis üyeleriyle birlikte, Emirali, A. Sofular, Toyfanlı, Yeşilköy, Fındıklı, Çamlıbel, Esenler ve Kurtlar köylerini ziyaret etti. Gittiği köylerde muhtarlar ve vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutlayan Çakır, ziyaretler sırasında köyde yaşanan sorunlar ve taleplerini dinledi. AK Parti iktidarı döneminde özellikle kırsal bölgelere önemli hizmetler gerçekleştirdiklerini ancak yapılanların yeterli olmadığını dile getiren Çakır, tespit edilen sorunlar ve eksikliklerin giderilmesi için her türlü çabayı göstereceklerini söyledi. Bayram ziyaretleri sırasında İstanbul'dan Ramazan Bayramı için memleketlerine gelen vatandaşlarla da bayramlaşan Çakır 23 Haziran 2019 tarihinde yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için AK Parti Adayı Binali Yıldırım'a destek istedi. - ZONGULDAK
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 04:04 Kaynak: İHA
Ramazan Bayramı, AK Parti, İstanbul, Politika
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