İstanbul'da yaşayan Ukraynalılar Rusya'nın işgale son vermesini istedi - Son Dakika
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İstanbul'da yaşayan Ukraynalılar Rusya'nın işgale son vermesini istedi

07.05.2022 16:50
İstanbul'da yaşayan Ukraynalılar Rusya'nın işgale son vermesini istedi

İstanbul'da yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın saldırılarının bir an önce sonlandırılmasını istedi.

İstanbul'da yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın saldırılarının bir an önce sonlandırılmasını istedi.

Beyoğlu Odakule Meydanı'nda bir araya gelen grup, ellerindeki Ukrayna bayrakları ve pankartlarla Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini kınadı. Rusya'nın Ukrayna'dan çekilmesini talep eden gruptakiler, "Rusya savaş suçu işliyor", "Soykırımı durdurun" sloganları attı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin aleyhine sloganlar atan eylemciler, savaşta hayatını kaybedenlere ait fotoğraflar taşıdı.

Buradan İstiklal Caddesi'ndeki Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu önüne geçen gruptakiler, bir süre daha slogan attıktan sonra dağıldı.

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İstanbul, Beyoğlu, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'da yaşayan Ukraynalılar Rusya'nın işgale son vermesini istedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da yaşayan Ukraynalılar Rusya'nın işgale son vermesini istedi - Son Dakika
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