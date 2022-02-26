İstanbul'da yaşayan Ukraynalılar Rusya'nın gerçekleştirdiği saldırıyı protesto etti - Son Dakika
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İstanbul'da yaşayan Ukraynalılar Rusya'nın gerçekleştirdiği saldırıyı protesto etti

26.02.2022 14:53

İstanbul'da yaşayan Ukraynalılar Rusya'nın gerçekleştirdiği saldırıyı protesto etti Rusya'nın Ukrayna'ya gerçekleştirdiği saldırıların ardından İstanbul'da yaşayan bazı Ukraynalılar, Beyazıt Meydanı'nda toplanarak protesto gösterisi yaptı.

İstanbul'da yaşayan Ukraynalılar Rusya'nın gerçekleştirdiği saldırıyı protesto etti

İSTANBUL - Rusya'nın Ukrayna'ya gerçekleştirdiği saldırıların ardından İstanbul'da yaşayan bazı Ukraynalılar, Beyazıt Meydanı'nda toplanarak protesto gösterisi yaptı.

Rusya'nın, 24 Şubat sabahı Ukrayna'ya başlattığı saldırıların üçüncü gününde İstanbul'da yaşayan Ukraynalıların protesto gösterileri devam etti. Yaklaşık 100 kişilik Ukraynalı grup, ellerinde Ukrayna bayraklarıyla Beyazıt Meydanı'na geldi. Rusya aleyhinde slogan atan Ukraynalılar saldırının durması için çağrıda bulundu.

"Yardım istiyoruz"

İstanbul'da evlendiği için burada yaşayan Ukraynalı Anzhala Pelit, "Çok kötü. Çocuk öldürüyorlar. Çok insan var. Yardım istiyoruz. Benim arkadaşım orada. Rus tankı duruyor. Haber almıyoruz. Ben sormak istiyorum. Niçin bu kadar Putin'den korkuyorsunuz? Neden böyle? Bütün akrabalarım orada. 'Çok tank var' diyorlar. Çok vuruyorlar. 5 yaşında çocuk öldü. Bomba attılar. Ev patladı. Bütün aile gitti" dedi.

"Dünya sustu"

Dil kursu için İstanbul'a gelen Ukraynalı Farida Ahaieva, "Hiç kimse uyuyamıyor. Çünkü Ukrayna bombalanıyor. Kiev bombalanıyor. Hiç kimse hiç bir şey yapmıyor. Dünya sustu. Çünkü Rusya'dan korkuyor. Benim annem, babam ve kardeşim orada kaldı. Ben burada tek, yalnız kaldım. Ailemden haber alıyorum. Onlar beni korkutmamak için her şeyi söylemiyorlar. Ben zaten okuyorum. O taraflar bombalanıyor" diye konuştu.

İstanbul'da yaşayan Ukraynalılar Rusya'nın gerçekleştirdiği saldırıyı protesto etti
İstanbul'da yaşayan Ukraynalılar Rusya'nın gerçekleştirdiği saldırıyı protesto etti
İstanbul'da yaşayan Ukraynalılar Rusya'nın gerçekleştirdiği saldırıyı protesto etti
İstanbul'da yaşayan Ukraynalılar Rusya'nın gerçekleştirdiği saldırıyı protesto etti
İstanbul'da yaşayan Ukraynalılar Rusya'nın gerçekleştirdiği saldırıyı protesto etti
İstanbul'da yaşayan Ukraynalılar Rusya'nın gerçekleştirdiği saldırıyı protesto etti
İstanbul'da yaşayan Ukraynalılar Rusya'nın gerçekleştirdiği saldırıyı protesto etti

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Protesto, İstanbul, Ukrayna, Rusya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da yaşayan Ukraynalılar Rusya'nın gerçekleştirdiği saldırıyı protesto etti - Son Dakika


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