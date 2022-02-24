İstanbul'da yaşayan Ukraynalılar yakınlarından bilgi almak için konsolosluğa geldi - Son Dakika
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İstanbul'da yaşayan Ukraynalılar yakınlarından bilgi almak için konsolosluğa geldi

24.02.2022 11:39

İstanbul'da yaşayan Ukraynalılar yakınlarından bilgi almak için konsolosluğa geldi Rusya'nın Ukrayna'ya karşı sabah saatlerinde başlattığı saldırıların ardından İstanbul'da yaşayan bazı Ukraynalılar yakınlarından bilgi almak için soluğu Bakırköy'de bulunan Ukrayna Konsolosluğu'nun önünde aldı.

İstanbul'da yaşayan Ukraynalılar yakınlarından bilgi almak için konsolosluğa geldi

İSTANBUL - Rusya'nın Ukrayna'ya karşı sabah saatlerinde başlattığı saldırıların ardından İstanbul'da yaşayan bazı Ukraynalılar yakınlarından bilgi almak için soluğu Bakırköy'de bulunan Ukrayna Konsolosluğu'nun önünde aldı.

Rusya'nın bu sabah erken saatlerinden itibaren Ukrayna'ya yönelik saldırı başlattı. Yaşanan durumun ardından İstanbul'da yaşayan Ukraynalı bazı vatandaşlar soluğu Bakırköy Florya'da bulunan Ukrayna Konsolosluğu'nun önünde aldı. Konsolosluğa gelen Ukraynalılar ülkelerinde yaşanan durumla ilgili bilgiler alıyor ve orada yaşayan yakınlarını Türkiye'ye getirebilmenin yollarını arıyor.

"Orada bulunan herkes korkuyor"

Eşiyle birlikte konsolosluk önüne gelen Elana İleri ailesinin ve dostlarının Kharkiv'de yaşadığını ve şuan için büyük bir korku yaşadıklarını belirterek, "Dostlarım arkadaşlarım orada Kharkiv kentinde yaşıyor. Orada bulunan herkes korkuyor, kimse ne olacağını bilmiyor savaş başladı. Bazı vatandaşlar orada bodrumda şuan çünkü Kharkiv'e yönelik çok yoğun saldırı var. Annemi Türkiye'ye getirmek istiyorum ama şuan gelemiyor. Çünkü evini bırakmak istemiyor. Orada hırsızlıkta çok fazla yaşanıyor" diye konuştu.

İstanbul'da yaşayan Ukraynalılar yakınlarından bilgi almak için konsolosluğa geldi
İstanbul'da yaşayan Ukraynalılar yakınlarından bilgi almak için konsolosluğa geldi
İstanbul'da yaşayan Ukraynalılar yakınlarından bilgi almak için konsolosluğa geldi
İstanbul'da yaşayan Ukraynalılar yakınlarından bilgi almak için konsolosluğa geldi

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel İstanbul'da yaşayan Ukraynalılar yakınlarından bilgi almak için konsolosluğa geldi - Son Dakika


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