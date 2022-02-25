İstanbul'da yaşayan Ukraynalıların Rusya'nın askeri müdahalesine protestosu sürüyor - Son Dakika
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İstanbul'da yaşayan Ukraynalıların Rusya'nın askeri müdahalesine protestosu sürüyor

25.02.2022 11:10

İstanbul'da yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın ülkelerine askeri müdahalesinin ikinci gününde de protestolarını sürdürdü.

İstanbul'da yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın ülkelerine askeri müdahalesinin ikinci gününde de protestolarını sürdürdü.

Ukraynalı grup, Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğunun karşında bulunan Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki Gönül Sokak'ta toplandı.

Polis ekiplerince Başkonsolosluk binası önüne alınmayan protestocular, ellerinde Ukrayna bayrakları ve dövizler taşıyarak, Rusya aleyhine sloganlar attı.

Gruptaki bazı kadınların gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Askeri müdahaleye tepki gösteren ve yaşanan olayların sona ermesini isteyen grubun bekleyişi sürüyor.

İstanbul'da yaşayan Ukraynalıların Rusya'nın askeri müdahalesine protestosu sürüyor
İstanbul'da yaşayan Ukraynalıların Rusya'nın askeri müdahalesine protestosu sürüyor
İstanbul'da yaşayan Ukraynalıların Rusya'nın askeri müdahalesine protestosu sürüyor

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İstiklal Caddesi, İstanbul, Beyoğlu, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'da yaşayan Ukraynalıların Rusya'nın askeri müdahalesine protestosu sürüyor - Son Dakika


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