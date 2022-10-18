İstanbul'da yaşayanlar dikkat! 7 ilçede 10 saat boyunca su kesintisi yaşanacak - Son Dakika
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İstanbul'da yaşayanlar dikkat! 7 ilçede 10 saat boyunca su kesintisi yaşanacak

18.10.2022 14:38

İSKİ, İstanbul'da 7 ilçede 10 saate yakın su kesintisi yapılacağı belirtilerek, vatandaşlara uyarıda bulundu.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) İstanbul'da su kesintisi yapılacak ilçelerle ilgili açıklama yayınladı. İSKİ, 18 Ekim arıza-kesinti listesiyle birlikte, İstanbul'un 7 ilçesinde 10 saate yakın kesinti yaşanacağı aktardı.

VATANDAŞLARIN HAZIRLIKLI OLMASI İSTENDİ

İSKİ tarafından suların yeniden verileceği saatler de resmi sayfadan duyuruldu. Fakat vatandaşların suların geç gelme ihtimalini göz önünde bulundurarak hazırlık yapması istendi.

KESİNTİLERİN YAPILACAĞI MAHALLELER

  • Beykoz'da yaşanacak su kesintisinin saat 11.05'de başlayacağı ve 21.00'da bitmesi öngörülüyor. Tokatköy, Yalıköy, Çamlıbahçe, Dereseki, Ortaçeşme ve Akbaba Mahallesine 10 saat boyunca su verilemeyecek.
  • Arnavutköy'de yaşanacak su kesintisinin saat 09.29'da başlayacağı ve 14.00'da bitmesi öngörülüyor. Anadolu Mahallesine su verilemeyecek.
  • Bağcılar'da yaşanacak su kesintisinin saat 10.02'de başlayacağı ve 14.00'da bitmesi öngörülüyor. Kirazlı, Sancaktepe, Yavuzselim, Fevzi Çakmak, Güneşli ve Kazım Karabekir Mahallesine su verilemeyecek.
  • Esenler'de yaşanacak su kesintisinin saat 10.57'de başlayacağı ve 13.00'da bitmesi öngörülüyor. Kemer Mahallesine su verilemeyecek.
  • Sultangazi'de yaşanacak su kesintisinin saat 10.52'de başlayacağı ve 13.30'da bitmesi öngörülüyor. Esentepe Mahallesine su verilemeyecek.
  • Tuzla'da yaşanacak su kesintisinin saat 09.24'de başlayacağı ve 13.30'da bitmesi öngörülüyor. İstasyon Mahallesine su verilemeyecek.
  • Üsküdar'da yaşanacak su kesintisinin saat 10.38'de başlayacağı ve 12.00'da bitmesi öngörülüyor. Çengelköy Mahallesine su verilemeyecek.
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SON DAKİKA: İstanbul'da yaşayanlar dikkat! 7 ilçede 10 saat boyunca su kesintisi yaşanacak - Son Dakika
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