Üye Girişi
İSTANBUL'DA YAŞLARI 17 İLE 20 ARASINDA OLAN 6 KİŞİLİK GASP ÇETESİ YAKALANDI - Son Dakika

İSTANBUL'DA YAŞLARI 17 İLE 20 ARASINDA OLAN 6 KİŞİLİK GASP ÇETESİ YAKALANDI

09.02.2022 18:19

BAKIRKÖY, Beyoğlu, Esenler, Esenyurt ve Şişli'de yaşları 17 ile 20 arasında değişen gasp çetesi üyeleri gözaltına alındı.

BAKIRKÖY, Beyoğlu, Esenler, Esenyurt ve Şişli'de yaşları 17 ile 20 arasında değişen gasp çetesi üyeleri gözaltına alındı. Şüphelilere yönelik özel bir ekip kuran Çocuk Şube ekipleri, 80 saat boyunca çetenin karıştığı olayları tespit etmek için kamera görüntülerini incelemeye aldı. Şüphelilerin çeşitli tarihlerde karıştığı gasp olayları ise güvenlik kameralarca görüntülendi.

Bakırköy, Beyoğlu, Esenler, Esenyurt ve Şişli'de, farklı tarihlerde gasp olayların gerçekleştirdiği tespit edile yaşları 17 ila 20 arasında değişen 6 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 6 şüpheli önce gasp olayını gerçekleştirmek istedikleri yere gelerek burada görüştükleri ardından gözüne kestirdikleri kişileri gasp ettiği belirlendi. Ayrıca şüphelilerin Azat, Ester, Şahin, Mami şeklinde kod adlarının olduğu ve gasp edecekleri yerlede güvenlik görevleri varsa onları oyalamak için çeşitli taktiklerle kafa karıştırmaya çalıştıkları tespit edildi. Çete üyeleri özellikle yakalanmamak için kameranın olmadığı bölgeleri seçtiği ve olayı gerçekleştirdiği belirlendi. Olayla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube ekiplerin çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda 80 saat boyunca şüphelilere yönelik kamera kaydını inceledi. İnceleme sonucunda Rızan Ş.'yi ve kiralık evde kaldığı belirlenen Mami kod isimli Şahin K, Ester kod isimli Eyüp E, şahin kod isimli Doğan S, Erken E. ve Yaprak T. bulundukları adreste gözaltına alındı. Yakalanan Şüphelilerin Çocuk Şube Müdürlüğü'nde yapılan detaylı sorgulamasında şüphelilerin toplamda 50 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İSTANBUL'DA YAŞLARI 17 İLE 20 ARASINDA OLAN 6 KİŞİLİK GASP ÇETESİ YAKALANDI
İSTANBUL'DA YAŞLARI 17 İLE 20 ARASINDA OLAN 6 KİŞİLİK GASP ÇETESİ YAKALANDI
İSTANBUL'DA YAŞLARI 17 İLE 20 ARASINDA OLAN 6 KİŞİLİK GASP ÇETESİ YAKALANDI

YORUMLAR
500

İstanbul, Esenyurt, Beyoğlu, Şişli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL'DA YAŞLARI 17 İLE 20 ARASINDA OLAN 6 KİŞİLİK GASP ÇETESİ YAKALANDI - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
18:30 Musa Orhan'a hakaretten hakim karşısına çıkan Ezgi Mola'ya şaşırtan teklif! Uzlaşmak için 50 bin TL talep etti
18:14 Dünyaca ünlü futbolcuları da geride bıraktı! Hakan Çalhanoğlu'nu 21. yüzyıla damga vurdu
17:55 Cep telefonunu bataryası tamir edildiği esnada bomba gibi patladı!
17:51 Fenerbahçe taraftarı yıkılacak! Löw ihtimalinin suya düşmesi bir telefona bakıyor
17:34 Eşiyle problemleri olan kadına enerji uzmanından şaşırtan tavsiye! Sunucu Nur Viral bile anlamadı
17:18 Son Dakika: Hatay emniyeti önledi! 4 canlı bomba kilolarca patlayıcıyla yakalandı
17:12 Görenler şaşırıp kaldı! Hollanda dizisinde Arda Turan rüzgarı
17:02 Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki yayın gelirleri farkı dikkat çekici
17:00 Bir ayrılık haberi daha! Şarkıcı Emrah, iki çocuğunun annesi Sibel Erdoğan'dan boşandı
16:49 Tesisatçılar 44 milyon dolar değerinde uyuşturucu buldu!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2022 18:40:39. #1.11#
SON DAKİKA: İSTANBUL'DA YAŞLARI 17 İLE 20 ARASINDA OLAN 6 KİŞİLİK GASP ÇETESİ YAKALANDI - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement