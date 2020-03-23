İstanbul'da yaşlı adamı kolonya uzatarak gasp eden şahsa adli kontrol - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da yaşlı adamı kolonya uzatarak gasp eden şahsa adli kontrol - Son Dakika

İstanbul'da yaşlı adamı kolonya uzatarak gasp eden şahsa adli kontrol

6 saat önce

İstanbul'da yaşlı adamı kolonya uzatarak gasp eden şahsa adli kontrol Okmeydanı'nda kolonya uzattığı yaşlı adamı gasp eden zanlı serbest bırakıldı Okmeydanı'nda bankadan emekli maaşını çeken yaşlı adamın yanına yaklaştıktan sonra korona virüs salgınını bahane ederek "kolonya ister misin" diyerek...

İstanbul'da yaşlı adamı kolonya uzatarak gasp eden şahsa adli kontrol

Okmeydanı'nda kolonya uzattığı yaşlı adamı gasp eden zanlı serbest bırakıldı

İSTANBUL - Okmeydanı'nda bankadan emekli maaşını çeken yaşlı adamın yanına yaklaştıktan sonra korona virüs salgınını bahane ederek "kolonya ister misin" diyerek 2 bin 660 lirasını gasp eden zanlı çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Beyoğlu Okmeydanı Fetihtepe Mahallesi Fatih Sultan Caddesi üzerinde geçtiğimiz Cuma günü saat 09.30 sıralarında meydana gelen olayda, 72 yaşındaki Mehmet Hanifi Palığın, bankaya girerek 2 bin 660 lira emekli maaşını çekmiş ve evine doğru yola koyulmuştu. Adam yolda yürüdüğü esnada yanına yaklaşan bir şahıs, korona virüs salgınını bahane ederek yaşlı adama kolonya uzatmıştı. Bir süre daha adamı takip eden zanlı ardından darp ettiği yaşlı adamın cebindeki 2 bin 660 lirayı çalarak kayıplara karışmıştı. Olayın ardından yaşlı adamın ihbarı üzerine yapılan çalışma sonucunda kimliği tespit edilen Reşit Y,Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Haliç Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından evinde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Emniyette işlemleri tamamlanan ve "dolandırıcılık" ve "kötü muamele" gibi suçlardan emniyette kaydı zanlı Reşit Y., dün polis ekipleri tarafından adliyeye sevk edildi. Korona virüs tedbirleri kapsamında polis ekiplerin maske taktığı zanlı, sevk edildiği İstanbul Adalet Sarayı'nda çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul'da yaşlı adamı kolonya uzatarak gasp eden şahsa adli kontrol

Okmeydanı, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 09:31 Kaynak: İHA

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