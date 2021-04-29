Son dakika haberleri! İstanbul'da yaşlı adamı "terör örgütü" yalanıyla dolandıran çete çökertildi - Son Dakika

Son dakika haberleri! İstanbul'da yaşlı adamı "terör örgütü" yalanıyla dolandıran çete çökertildi

29.04.2021 14:24
Son dakika haberleri! İstanbul'da yaşlı adamı

Son dakika haberi: İstanbul'da yaşlı adamı "terör örgütü" yalanıyla dolandıran çete çökertildi Şişli'de yaşlı bir adamı telefonla arayarak terör örgütü yalanıyla kandıran şahıslar yakalandı Çantasında yaklaşık 200 bin lira değerinde ziynet eşyası ve dolar olduğu öğrenildi Şahısların yakalanmamak için...

İstanbul'da yaşlı adamı "terör örgütü" yalanıyla dolandıran çete çökertildi

Şişli'de yaşlı bir adamı telefonla arayarak terör örgütü yalanıyla kandıran şahıslar yakalandı

Çantasında yaklaşık 200 bin lira değerinde ziynet eşyası ve dolar olduğu öğrenildi

Şahısların yakalanmamak için birbirlerini takip ettikleri ortaya çıktı

İSTANBUL - Şişli'de telefonla aradıkları yaşlı adamı "terör örgütü listenizde adın var" diyerek kandırdıktan sonra çantaya koyduğu yaklaşık 200 bin lira değerindeki ziynet eşyası ve doları çalan çete, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından izlenen güvenlik kamera görüntülerinden tespit edilerek yakalandı. Şahıslar yaşlı adamı takip ettiği ve çantayı çaldıktan sonra kaçtığı anlar güvenlik kameralarına yansırken, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahısların takip edilmediklerinden emin olmaları için birbirlerini takip ettikleri tespit edildi.

Olay, geçtiğimiz hafta Çarşamba günü saat 18.00 sıralarında Şişli Feriköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşamüstü M.Ç. isimli yaşlı bir adamı bir şahıs telefonla arayarak, "terör örgütü listesinde adınız var" dedi. Devam eden görüşmeden şahıslar, "evinde ve bankanda olan tüm para ve ziynet eşyalarını çantaya koy söylediğimiz adrese götür" dedi. Bunun üzerine yaklaşık 200 bin lira değerindeki ziynet eşyası ve doları çantaya koyarak dışarıya çıktı. Yaşlı adamı takibe alan şüpheliler ardından adamın yere bıraktığı çantayı çalarak kaçmaya başladı. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Şişli polisi çeteyi çökertti

Yaşlı adam dolandırıldığını fark etmesinin ardından polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yaşlı adamın evinden çıktığı andan itibaren girdiği tüm sokaklardaki güvenlik kameraları görüntülerini incelemeye alan Şişli polisi, şahısların eşkallerini tespit etti. Takipler sonucunda otomobili B.P. ve M.A. isimli şahıslar evlerine yapılan operasyonla yakalandı. Şahısların olay esnasında polis tarafından takip edilmediklerinden emin olmak için birbirlerini takip ettikleri tespit edildi.

Çete üyeleri tutuklandı

Öte yandan gözaltına alınan suç makinesi şahıslar ifadelerinin alınması ve "nitelikli dolandırıcılık" suçundan adli işlemlerinin yapılmasının ardından sevk edildikleri adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak Metris Cezaevine teslim edildi. Devam eden çalışmalarda şahısların kaçtığı 34 DVD 998 plakalı otomobili kiralayan F.B. isimli şahıs da dün Büyükdere Caddesi üzerinde Şişli polisi tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Son dakika haberleri! İstanbul'da yaşlı adamı terör örgütü yalanıyla dolandıran çete çökertildi
Son dakika haberleri! İstanbul'da yaşlı adamı terör örgütü yalanıyla dolandıran çete çökertildi
Son dakika haberleri! İstanbul'da yaşlı adamı terör örgütü yalanıyla dolandıran çete çökertildi
Son dakika haberleri! İstanbul'da yaşlı adamı terör örgütü yalanıyla dolandıran çete çökertildi
Son dakika haberleri! İstanbul'da yaşlı adamı terör örgütü yalanıyla dolandıran çete çökertildi

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Şişli, Terör, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! İstanbul'da yaşlı adamı 'terör örgütü' yalanıyla dolandıran çete çökertildi - Son Dakika


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