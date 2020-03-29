İstanbul'da yaşlı adamın otobüs şoförleriyle imtihanı kamerada - Son Dakika

İstanbul'da yaşlı adamın otobüs şoförleriyle imtihanı kamerada

Beyoğlu'nda halk otobüsü şoförleri 64 yaşındaki adamı araca almadı

İSTANBUL - Dünyayı saran korona virüs nedeniyle 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara "Sokağa Çıkma Yasağı'nın" uygulanması nedeniyle Beyoğlu'nda halk otobüsüne binmek isteyen 64 yaşındaki adamı şoförler araca almadı. Duruma sinirlenen yaşlı adam otobüs şoförüne tepki gösterdi.

Dünyayı saran korona virüs nedeniyle Türkiye'de yetkililer tarafından alınan önlemler gün geçtikçe daha da sıklaşıyor. 65 yaş üstü ve özellikle kronik rahatsızlığı olan hastaların dışarıya çıkmasının yasaklanmasının ardından yaşlı vatandaşlar da halk otobüslerine de alınmıyor. Bu kapsamda 64 yaşındaki Vural Tilgin evine gitmek için Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı üzerindeki otobüs durağında beklemeye başladı.

"64 yaşındayım izin kağıdım var"

Bir süre sonra gelen otobüse binmek isteyen yaşlı adamı şoför almayarak kapıyı kapattı. Otobüs uzaklaşırken duruma sinirlenen adam ise kapısına vurarak "64 yaşındayım izin kağıdım var" diyerek tepki gösterdi. Bir süre daha durakta bekleyen adam herhangi bir otobüse binemeyince duraktan ayrıldı. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.