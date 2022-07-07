Yaşlı kadının katil zanlısı olarak 55 yaşındaki kızı Ü.A.D gözaltına alındı. Zanlının psikolojik rahatsızlığı olduğu ve ilaç tedavisi gördüğü öğrenildi.

Kaynak: AA

İstanbul, Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İstanbul'da yaşlı bir kadın evinde bıçakla öldürüldü - Son Dakika

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