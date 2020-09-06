İstanbul'da Yavuz Sultan Selim Köprüsü açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı - Son Dakika

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü mevkisinde sürüklenen içinde 3 kişinin bulunduğu teknenin emniyetli şekilde kıyıya çekildiğini bildirdi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Yavuz Sultan Selim Köprüsü mevkisinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 3 kişi bulunan 10 metre boyundaki tekne, yedeklenerek emniyetli bir şekilde Sarıyer'e çekildi." bilgisi verildi.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2020 18:21 - Kaynak: AA
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