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İstanbul'da "Yaya Güvenliğinin Nöbetçiyiz" uygulaması

31 dakika önce

Taksim'de öğrencilerin katılımıyla "Yaya Geçidi Nöbeti" farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

İstanbul'da

Taksim'de öğrencilerin katılımıyla "Yaya Geçidi Nöbeti" farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

"2019 Yaya Öncelikli Trafik Yılı" kapsamında "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" sloganıyla düzenlenen etkinlik kapmasında kent genelinde 4 bin 660 noktada 7 bin 258 personel tarafından uygulama yapıldı.

Uygulama alanlarından biri olan Taksim Meydanı'nda bulunan yaya geçidi önünde de öğrenciler, ellerinde "Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın. Yaya Güvenliğinin Nöbetçileriyiz" yazılı pankart taşıdı. Öğrenciler daha sonra polis ve jandarma ekipleriyle beraber sürücü ve yayalara tanıtım broşürleri dağıttı.

Uygulamaya katılan İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit de etkinlik sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, bu senenin yaya yılı ilan edildiğini hatırlattı.

Kentte bu yıl tüm kurumların üzerine düşeni fazlasıyla yerine getirmek için çalıştığını aktaran Özyiğit, "Sadece kurumlarımızın çalışması yetmiyor. İstanbul'da hem sürücülerimiz hem de yayalarımız istenenden daha fazla ilgi gösterdiler. Hem ölümlü ve yaralamalı kazalarda azalma yaşandı hem de insanların tedirginliklerinde oldukça rahatlama temin edildi." diye konuştu.

Teşekkür edilmesi gereken ana kitlelerden birisinin de öğrenci ve öğretmenler olduğuna değinen Özyiğit, onların eğitim ve uygulamalarının topluma örnek olduğuna dikkati çekti.

Türkiye'nin çağdaş ülkelerin hepsinden daha iyi netice almasını ümit ettiğini dile getiren Özyiğit, "Türk kültürü, insanımızı korumaya, kollamaya ve mağdur insanları bulup ortaya çıkarmaya müsaittir. O nedenle yayalarımız sürücülere göre daha dezavantajlıdır. Bir de engellilerimiz, çocuklarımız ve yaşlılarımız var. O nedenle yaya geçitlerini çok önemsiyoruz." dedi.

Öte yandan İstanbul'da 2019 yılında yaya öncelikli trafik yılı kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde yaya ölümlü kazalarda yüzde 12 azalma yaşandığı belirtildi.

Yaya Geçidi, İstanbul, Taksim, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 03:48 Kaynak: AA
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