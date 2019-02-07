İstanbul'da "Yaya Öncelikli Trafik"E Dikkat Çektiler

İstanbul'da "Yaya Öncelikli Trafik"e dikkat çektilerİSTANBUL - İçişleri Bakanlığı'nın trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla hayata geçirdiği kampanyaya İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın...

İstanbul'da "Yaya Öncelikli Trafik"e dikkat çektiler



İSTANBUL - İçişleri Bakanlığı'nın trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla hayata geçirdiği kampanyaya İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın da katılımıyla Mevcidiyeköy'de dikkat çekildi. Bu kapsamda trafik polisleri araç sürücülerine broşür ve kırmızı düdük dağıttı, yayaların trafikte öncelikleri olduğunu araç sürücülerine anlattı.

İçişleri Bakanlığı trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla Türkiye'nin 81 ilinde trafik kampanyası başlattı. Bu kapsamda İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, İstanbul İl Jandarma Komutanı Nuh Köroğlu katılımıyla Mecidiyeköy'de kampanyaya dikkat çekildi. Trafik polisleri araç sürücülerine broşür ve kırmızı düdük dağıttı, yayaların trafikte öncelikleri olduklarını araç sürücülerine anlattılar. Çocuklar ise "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" yazılı pankartla yol kenarında kırmızı düdük çaldılar. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve beraberindeki yaya, öncelikli trafik uygulamasında farkındalık oluşturmak için yaya geçidinden karşıya geçtiler. Vali Yerlikaya'nın bir otobüs şoförüyle yaptığı samimi sohbet ise dikkat çekti. Vatandaşlar ise uygulamadan memnun olduklarını dile getirdi. Ardından Fulya'da bulunan taksi durağına geçerek taksicilerle buluştu.

"İçişleri Bakanlığı verilerimize göre yılda bin 700 yayamız trafik kazalarına kurban gidiyor"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "2018 yılı Ekim ayında Karayolları Trafik Kanunu'nda yeni bir düzenleme yapıldı. Bu düzenleme ile görevli birisi eğer trafikte yoksa, eğer ışıklı trafik işareti de bulunmuyorsa, sadece trafik işaretleri ve levhalarının belirlediği tüm kavşakların giriş ve çıkışlarında, yaya ve okul geçitlerinin bulunduğu yerlere sürücülerimiz yaklaşırken yavaşlamak zorunda. Bu artık trafik kurallarına yeni girmiş bir düzenleme. İçişleri Bakanlığı verilerimize göre yıllık ortalama bin 700 yayamız trafik kazalarına kurban gidiyor. Ölüm ile sonuçlanan bir kazaya kurban gitmesini istemiyoruz. Eğer bir yayanın geçtiğini, geçmeye teşebbüs ettiğini gördüğü zamanda kesinlikle duracak. İçişleri Bakanlığımız 2019 yılını yaya öncelikli trafik yılı ilan etti. Bir sloganımız var; Öncelik hayatın, öncelik yaşamın "dedi.

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