İstanbul'da yaya ve araç trafiği hareketliliği - Son Dakika

İstanbul'da yaya ve araç trafiği hareketliliği

Korona virüs tedbirlerinin devam ettiği İstanbul'da normale dönüşün ikinci haftasının ilk mesai gününde, E-5 kara yolu ve metrobüs duraklarında araç ve yaya hareketliliği yaşandı.

Korona virüs tedbirlerinin devam ettiği İstanbul'da normale dönüşün ikinci haftasının ilk mesai gününde, E-5 kara yolu ve metrobüs duraklarında araç ve yaya hareketliliği yaşandı. Kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 36'ya ulaşırken, metrobüs içerisindeki yoğunluk ise cep telefonu ile görüntülendi.

Türkiye bir yandan Covid-19 mücadelesine devam ederken, bir yandan da 1 Haziran Pazartesi günü itibariyle 'Yeni Normalleşme ve Kontrollü Sosyal Hayat' dönemi başladı. Türkiye genelinde başlayan bu dönemin ikinci haftasının ilk mesai gününde İstanbul'da kent genelinde yaklaşık 3 aydır yaşanmayan araç ve yaya hareketliliği yaşandı. Cevizlibağ'da sabah erken saatlerde işlerine gitmek isteyen vatandaşların yoğunluk oluşturduğu görülürken, otobüs ve metrobüs duraklarında kısmen yoğunluk yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) verilerine göre sabah 09.00 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 36'ya ulaştı. Öte yandan metrobüs içerisinde de zaman zaman yoğunluk yaşandığı görüldü. Metrobüste yaşanan yoğunluk cep telefonu kamerasına yansıdı.

(İHA)

İstanbul'da yaya ve araç trafiği hareketliliği

Koronavirüs, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.06.2020 10:42 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İstanbul'da yaya ve araç trafiği hareketliliği - Son Dakika

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