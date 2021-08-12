İstanbul'da yaz Kur'an kurslarına devam eden çocuklar için "Cami ve Spor" etkinliği

Öncü Gençlik ve Spor Kulübü, İstanbul'un ilçelerinde yaz Kur'an kurslarına devam eden çocuklar için "Cami ve Spor" etkinliği düzenliyor.

Gaziosmanpaşa Pazariçi Saadet Camisi'nin sahasında gerçekleştirilen etkinliğe, bu ilçenin 8 Kur'an kursundan 300 öğrenci katıldı.

Gençlerin sporla tanışmaları ve hayatlarında spora daha çok yer vermeleri amacıyla düzenlenen etkinlikte 6 farklı branşta yarışmalar gerçekleştirildi.

Tişört ve şapka dağıtımının ardından çocuklar takımlara ayrılarak yarıştı. Kondisyon parkuru, ok ve dart atışı, mas güreşi, ayak tenisi ile zeka oyunlarından oluşan 6 ayrı dalda yarışan çocuklara, program sonunda katılımlarından dolayı madalya takdim edildi.

ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan, İstanbul'daki Kur'an kursları ve yaz okullarında eğitim gören gençler için spor merkezli bir yaşam amacıyla "Cami ve Spor" başlığıyla sahalarda olduklarını belirterek, "Bizler camiyi hayatın merkezine yerleştirme çabasında olan insanlarız. Cami ile sporu da hayatın merkezine yerleştirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Öncü Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Hüseyin Kara ise şunları kaydetti:

"Camilerimizde Kur'an öğrenen çocuklarımızın sportif faaliyetlerde bulunması ve sosyal aktivitelerinin artırılması amacıyla bu etkinliği düzenledik. Bugün Gaziosmanpaşa'da, önümüzdeki hafta Başakşehir'deyiz. Sonraki haftalarda diğer ilçelerle devam ettireceğiz. Mümkün olduğunca çok çocuğumuza ulaşabilmek için bu faaliyetlerimizi sürdüreceğiz."

Etkinlik, toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.