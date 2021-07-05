Yaz Kur'an kurslarının başlaması - Son Dakika

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İstanbul İl Müftü Vekili Hüseyin Demirhan, yaz Kur'an kurslarının başlamasıyla ilgili "Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in öğretilmesi, temel dini bilgilerin belletilmesi, her müminin üzerine farzdır. Dolayısıyla yaz kursunun başlangıcında, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in güzelliklerini var olan bir takım dini değerlerimizi öğrenmenin fırsatını yakalayacağız." dedi.

İstanbul'da yaz Kur'an kurslarının başlaması dolayısıyla Fatih ilçesindeki Hürrem Çavuş Camisi'nde program düzenlendi. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda, Mehter Takımı da yer aldı. Yaz Kur'an kursuna katılacak öğrenciler de açılışa katıldı.

İstanbul İl Müftü Vekili Hüseyin Demirhan, programda yaptığı konuşmada, (Türkiye genelinde) 90 bini aşkın camide 25 bin civarındaki Kur'an kursunda, 200 binden fazla hoca ve din görevlisi ile gerçekleştirmeyi düşündükleri yaz Kur'an kurslarını başlattıklarını söyledi.

Sevinçli ve mutlu olduklarını dile getiren Demirhan, şöyle devam etti:

"Geçen sene itibariyle hatırlarsınız yaz Kur'an kurslarımızı açamamıştık. Hatta bir dönem camilerimiz bile (Kovid-19 nedeniyle) ibadete kapanmıştı. Cenab-ı Hak'ka şükürler olsun ki normalleşmenin sağlandığı şu günlerde tekrardan yaz Kur'an kurslarını açmış bulunuyoruz. Özellikle İstanbul'umuzda, İstanbul Müftülüğümüz ve Fatih İlçe Müftülüğümüz ile beraber, yaz Kur'an kurslarının açılış programını Hürrem Çavuş Camisi'nde başlatmanın ayrıca sevincini yaşıyorum. Yaşayan ve yaşatan camide olmaktan dolayı da mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Bizim beslendiğimiz kaynak, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'dir. Bu kitabımızı çocuklarımıza, gençlerimize öğretmenin fırsatını yakalamış bulunuyoruz. Çünkü bu, basite alınabilecek bir durum değildir. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in öğretilmesi, temel dini bilgilerin belletilmesi, her müminin üzerine farzdır. Dolayısıyla şu yaz kursunun başlangıcında, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in güzelliklerini var olan bir takım dini değerlerimizi öğrenmenin fırsatını yakalayacağız. Özellikle gençlerimiz ve çocuklarımız bu anlamda çok şanslı. Çünkü Metin hocamız gibi ve değerli ekibi gibi çok değerli ve kaliteli bir kadro ile bu camiden gençlerimize ve çocuklarımıza hizmet ediliyor."

Yaz kurslarının çok önemli olduğunu vurgulayan Demirhan, 2014 yılında TÜİK'in hazırladığı bir rapora göre halkın yüzde 60'ının, din ve Kur'an eğitimini daha önceki yıllarda yaz kurslarından aldığını ifade ettiğini belirtti.

Demirhan, "Eğer çocuklarımıza bu dönemde, bu çağda Kur'an eğitim veremezsek, dini bilgilerin öğretilmesini sağlayamazsak ne zaman öğreteceğiz? Bu işin telafisi yok, mutlak surette bunu zamanında öğretmemiz lazım." dedi.

Fatih Müftüsü Hüseyin Baş da mahalle için önemli bir yeri olan mescitlerin ne kadar etkili olduğunu, özellikle ecdadın sokak aralarına, mahalle aralarına serpiştirdiği bu mütevazi camilerin ne kadar büyük görevler icra ettiğini bugün bir kez daha gördüklerini dile getirdi.

Burada herkesin sorumluluğu olduğunu ifade eden Baş, "Bu mahallemizde herkesin bir tarafından tutmak suretiyle bu sorumluluğu yerine getirmeye çalıştığını görmüş olduk. Biz bu güzellikleri yaşadıkça, sizler bu güzellikleri yaşattıkça sorumluluğumuzun ne kadar ağır olduğunu bir kez daha görüyoruz. Evlatlarımız bizim için her şeyden değerli. Onların milli ve manevi değerlerine bağlı olarak yetişmesi bizim için elbette kıymetli." dedi.

Baş, çok verimli olacak 1,5 aylık süreci bugün başlattıklarını, Allah'ın en güzel şekilde istifade etmeyi nasip etmesi dileğinde bulundu.