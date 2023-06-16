Okulların tatile girmesiyle birlikte tatil planı yapan aileler, yola çıkınca İstanbul'da trafik yoğunluğu oluşturdu. Tatil için okulun kapanmasını bekleyen veliler, öğrencilerinin karne almasının ardından yola çıktı.
Yola düşen aileler megakentin birçok noktasında trafik yoğunluğuna neden oldu. İBB'nin trafik yoğunluk haritasına göre 17.30 itibarıyla şehirdeki trafik yoğunluğu yüzde 69 seviyesine ulaştı.
Son Dakika › Yaşam › İstanbul'da yaz tatili yoğunluğu: Trafik yoğunluğu yüzde 66'e ulaştı - Son Dakika