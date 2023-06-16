İstanbul'da yaz tatili yoğunluğu: Trafik yoğunluğu yüzde 66'e ulaştı - Son Dakika
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İstanbul'da yaz tatili yoğunluğu: Trafik yoğunluğu yüzde 66'e ulaştı

16.06.2023 19:38

İstanbul'da karnelerin dağıtılmasının ardından yaz tatili için şehirden ayrılanlar trafikte yoğunluk oluşturdu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik veri sistemine göre yoğunluk yüzde 69'a ulaştı.

Okulların tatile girmesiyle birlikte tatil planı yapan aileler, yola çıkınca İstanbul'da trafik yoğunluğu oluşturdu. Tatil için okulun kapanmasını bekleyen veliler, öğrencilerinin karne almasının ardından yola çıktı.

İstanbul'da yaz tatili yoğunluğu: Trafik yoğunluğu yüzde 66'e ulaştı

YOĞUNLUK İBB HARİTASINA YANSIDI

Yola düşen aileler megakentin birçok noktasında trafik yoğunluğuna neden oldu. İBB'nin trafik yoğunluk haritasına göre 17.30 itibarıyla şehirdeki trafik yoğunluğu yüzde 69 seviyesine ulaştı.

İstanbul'da yaz tatili yoğunluğu: Trafik yoğunluğu yüzde 66'e ulaştı
İstanbul'da yaz tatili yoğunluğu: Trafik yoğunluğu yüzde 66'e ulaştı
İstanbul'da yaz tatili yoğunluğu: Trafik yoğunluğu yüzde 66'e ulaştı
İstanbul'da yaz tatili yoğunluğu: Trafik yoğunluğu yüzde 66'e ulaştı
İstanbul'da yaz tatili yoğunluğu: Trafik yoğunluğu yüzde 66'e ulaştı
Kaynak: İHA
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İstanbul, Tatil, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam İstanbul'da yaz tatili yoğunluğu: Trafik yoğunluğu yüzde 66'e ulaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da yaz tatili yoğunluğu: Trafik yoğunluğu yüzde 66'e ulaştı - Son Dakika
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