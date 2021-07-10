İstanbul'da 'Yedi Tepe Huzur' uygulaması: 159 bin 94 TL para cezası kesildi - Son Dakika

İstanbul genelinde helikopter destekli gerçekleştirilen 'Yeditepe Huzur' uygulamasının bilançosu açıklandı. Uygulama kapsamında, 143 bin 64 kişi sorgulanırken, 148 bin 12 TL para cezası kesildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 39 ilçede helikopter destekli 'Yeditepe Huzur' asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulamaya narkotik suçlarla mücadele, mali suçlarla mücadele, terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, özel harekat, çevik kuvvet ve trafik ekiplerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis ekipleri destek verdi.

Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlerde aranan kişiler, silah, bıçak, uyuşturucu madde taşıyan şüpheliler üzerinde duruldu. Belirlenen uygulama noktalarında giriş ve çıkışların kapatıldığı kontrollerde, denetime tabi tutulan kişilerin GBT sorgulamalarının yanı sıra el çantaları, valizler ve araçlarda da kontrol edildi.

Uygulamanın bilançosu açıklandı

Uygulama kapsamında 119 bin 41 kişi sorgulanırken, aranan 458 kişi, yoklama kaçağı 158 kişi yakalandı. Yapılan denetimlerde 8 bin 407 gram uyuşturucu madde, 483 adet uyuşturucu hap, 73 adet ruhsatsız tabanca ve tüfek 91 adet fişek ele geçirildi.

18 bin 869 araç ve 359 motosikletin denetlendiği uygulamada 780 araç hakkında işlem yapıldı, 12 araç trafikten men edildi.

Huzur uygulamasında 667 iş yeri kontrol edilirken, 51 iş yeri hakkında cezai işlem uygulanarak denetleme toplam 148 bin 12 TL idari para cezası uygulandı. - İSTANBUL