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İstanbul'da yediemin otopark ve araç çekme ücretlerine zam yapıldı - Son Dakika

İstanbul'da yediemin otopark ve araç çekme ücretlerine zam yapıldı

28.01.2022 19:37

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi Toplantısı'nda yediemin otopark ve araç çekme ücretlerine zam kararı alındı. Hatalı parkta çekme ücreti 175 lira olurken yediemin günlük park ücreti otomobilde 17 liradan 23 liraya yükseltildi.

Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar başkanlığındaki toplantıda yediemin otopark ücret tarifeleri ele alındı.

PARK YASAĞINDA ÇEKME ÜCRETİ 175 LİRA OLDU

Tarifede park yasağı ihlalinde araç çekme ücreti yüzde 35 zamla 130 liradan 175 liraya çıkarıldı. Park yasağı dışında 5 kilometreye kadar özel taşıma ücreti yüzde 36 artışla 140 liradan 190 liraya yükseltildi. Kilometre başına 7 liralık ücret de 9 lira 50 kuruş oldu.

GÜNLÜK YEDİEMİN OTOPARK ÜCRETİNE DE ZAM GELDİ

Günlük yediemin otopark ücreti, otomobilde 17 liradan 23 liraya, motosiklette 7 liradan 10 liraya, kamyonet-minibüs-arazi taşıtında 17 liradan 25 liraya, kamyon, otobüs, çekici (tır) ve iş makinesinde 30 liradan 40 liraya yükseltildi.

BEYLERBEYİ TÜNELİ YAYALAŞTIRMAYA AÇILACAK

Toplantıda ayrıca Üsküdar'daki Beylerbeyi Tüneli Yayalaştırma Projesi teklifi gündeme geldi. Altyapı Projeler Müdürlüğünün yaklaşık 230 metre uzunluğundaki koridorun yayalaştırılmış koridor olarak açılması teklifine Üsküdar Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü ve Anadolu Yakası İtfaiye Müdürlüğünün olumlu görüş bildirdiği belirtildi. Kurul gündemine sunulan teklif, oy çokluğuyla kabul edildi.

ADAMİNİ ARAÇLARINDA SABİT MİNİMUM ÜCRET TEKLİFİ REDDEDİLDİ

Adalar'da faaliyet gösteren elektrikli araçların ücret tarifesinin düzenlenmesi teklifi de toplantıda konuşuldu. Adalar'daki Adamini araçlarında kısa mesafede sabit minimum en az 15 lira ücret belirlenmesi teklifi oy çokluğuyla reddedildi. Adalar'da okuyan öğrenciler ve çalışan öğretmenlerin, Şehir Hatlarında ve Adalar içindeki toplu ulaşımda mevcut kartlarının abonmanlıklarından 1 kredi düşülmesi teklifi oy birliğiyle kabul edildi. Adakartlılara yönelik tek sefer yerine uygun bir maliyetle aktarma teklifinin de oy birliğiyle kabulüne karar verildi.

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istanbul büyükşehir belediyesi, Kadir Topbaş, Yenikapı, Tragger, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'da yediemin otopark ve araç çekme ücretlerine zam yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da yediemin otopark ve araç çekme ücretlerine zam yapıldı - Son Dakika
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