İstanbul'da Yediemin Otopark ve Çekici Ücretlerine Yüzde 42,9'a Varan Oranlarda Zam

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) bugünkü toplantısında, İl Emniyet Müdürlüğü'nün talebi üzerine, yediemin otoparklarına çekilen araçların günlük otopark ve çekici ücretlerine yüzde 28 ila yüzde 42,9 arasında değişen oranlarda zam yapılması kararı alındı.

İstanbul UKOME'nin haziran ayı toplantısı, Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde ve İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar başkanlığında bugün yapıldı. Toplantıda, yediemin otoparklarına çekilen araçların günlük otopark ve çekici ücretlerine, 28 Ocak 2022 tarihli UKOME kararıyla yapılan yüzde 33 ile yüzde 67 arasındaki zammın ardından tekrar zam yapılması kararlaştırıldı.

UKOME toplantısında, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, otopark kira gideri, fatura, personel ve özellikle yakıt giderlerinin artması nedeniyle masrafların arttığını belirterek yüzde 28 ila yüzde 42,9 ek zam talebinde bulundu. Emniyet Müdürlüğü'nün talebi oybirliğiyle kabul edildi.

Bu durumda, park yasağı halinde 175 TL olan çekme ücreti 250 TL'ye, özel taşıma halinde 5 km'ye kadar çekme ücreti 190 TL'den 250 TL'ye, 9,50 TL'lik km ücreti de 12 TL'ye çıkarıldı.

Yediemin otoparklarında motorlu bisiklet günlük ücreti 5 TL'den 6,50 TL'ye, motosikletler için 10 TL olan ücret 13 TL'ye, otomobiller için 23 TL olan ücret 30 TL'ye, kamyonet, minibüs, arazi taşıtı için 25 TL olan ücret 32 TL'ye, kamyon, otobüs, TIR, iş makinesi için 40 TL olan ücret 52 TL'ye, iş makineleri, römorklar için 60 TL olan ücret 78 TL'ye çıkarıldı.

ADALAR'DAKİ ELEKTRİKLİ ARAÇLARIN KULLANIM SÜRESİ 6 AY UZATILDI

Adalar'daki elektrikli araçların süre uzatımı teklifi de oylandı. Teklifte, Adalar ilçesinde toplu ulaşıma hizmet vermesi için 60 adet 3 artı 1 kişilik tescilli araç alındığı ve hizmete başlandığı belirtilerek, "Sanayi Bakanlığı ve ASELSAN ile yürütülen ortak proje ile 13 artı 1 kişilik araçların projesine başlanmıştır. Proje tamamlanana kadar Adalar ilçesinde hizmet veren elektrikli tescilsiz araçların kullanımı için verilmiş olan sürenin 18 ay kadar uzatımı gerekmektedir" denildi. Teklif, süre uzatımı 6 aya indirilerek kabul edildi.

ADAKART ÜCRETİNDE İNDİRİM

UKOME'nin diğer bir gündem maddesi ise Adalar Kaymakamlığı'ndan gelen talep oldu. Adalar ilçesinde ikamet eden veya çalıştığını resmi yazı ile ve SGK kaydıyla belgelendiren Adakart sahiplerine 4 limit yerine 2 limit uygulanması teklifi de oya sunuldu. Teklif oybirliği ile kabul edildi.

SINIRLI KULLANIMLI BİLETLER İÇİN PARA ÜSTÜ SIKINTISI

Sınırlı kullanımlı biletler için de bozuk para üstü sıkıntısı nedeniyle yeni tarife belirlendi. Otomatlara yeterli seviyede 1 TL takviyesi yapılamadığından bilet ücretlerinin 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere yenilenmesi istendi.

Bu durumda, tek geçiş için 15 TL ve iki geçiş için 25 TL olan ücretler aynı kalırken 3 geçiş için 32 TL' olan biletin 35 TL'ye, 5 geçiş için 49 TL olan biletin 45 TL'ye, 10 geçiş için 88 TL olan biletin de 90 TL'ye çıkarılması önerildi. Bu teklif de oybirliğiyle kabul edildi.

SABİHA GÖKÇEN YENİ HAT TEKLİFİ ALT KOMİSYONA HAVALE EDİLDİ

UKOME toplantısında, İBB şirketi İstanbul Ulaşım A.Ş.'nin Sabiha Gökçen Havalimanı hatlarının ücret tarifeleri ilgili teklif de görüşüldü. Teklifte, 2014 yılında alınan UKOME kararı ile Sabiha Gökçen Havalimanı- Atatürk Havalimanı, Sabiha Gökçen Havalimanı- Kadıköy, Taksim-Sabiha Gökçen Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı-Kavacık hatlarının karar altına alındığı, ancak faaliyete başlamadığı belirtildi. Bu hatlarda çalışacak otobüslerin faaliyete başlaması ve tarife ücretlerinin belirlenmesi istendi. Teklif, tekrar değerlendirilmek üzere alt komisyona sevk edildi.