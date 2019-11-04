Son Dakika Haberleri: İstanbul'da yediği ottan zehirlenen kadın konuştu
Son Dakika Güncel İstanbul'da yediği ottan zehirlenen kadın konuştu

İstanbul'da yediği ottan zehirlenen kadın konuştu

8 saat önce

İstanbul'da ıspanakla birlikte yediği ottan zehirlenen Sevim Karacaner,"marketten ıspanak aldım. Onun içerisinde bilmediğim bazı otlar vardı ama ben elimi yaktığı için ısırgan olarak algıladım. Onu da doğradım içine şifa olur niyetine. Bilsem almazdım, doğramazdım.

İstanbul'da yediği ottan zehirlenen kadın konuştu, System.String[]

İstanbul'da ıspanakla birlikte yediği ottan zehirlenen Sevim Karacaner,"marketten ıspanak aldım. Onun içerisinde bilmediğim bazı otlar vardı ama ben elimi yaktığı için ısırgan olarak algıladım. Onu da doğradım içine şifa olur niyetine. Bilsem almazdım, doğramazdım. Bir an gözlerimi kaybettim sandım hala da etkisi sürüyor" dedi.

İstanbul Esenyurt'ta Cumartesi günü ıspanakla birlikte yediği ottan zehirlenen Sevim Karacaner, konuştu. Karacaner, marketten aldığı ıspanağın içinde bulunan bazı otların şifalı olduğunu düşünerek yemeğe doğradığını daha sonra da fenalaştığını söyledi.

"ONU DA DOĞRADIM İÇİNE ŞİFA OLUR NİYETİNE"

Zehirlenme şikayeti ile hastaneye başvuran Sevim Karacaner, " Esenyurt'tan marketten ıspanak aldım. Onun içerisinde bilmediğim bazı otlar vardı ama ben ısırgan olarak algıladım. Onu da doğradım içine şifa olur niyetine. Onu yedikten kısa bir süre sonra baş dönmelerim başladı. Görme bozukluğum başladı. Diz kapaklarımın dermanı kesildi. Ondan sonra ne olduğunu anlamadım. Midem bulandı ama çıkartamadım. Baya bir kötü oldum. Sonra hastaneye geldim. Cumartesi yedim ve hala etkisi sürüyormuş. Cumartesi günü hastaneye geldiğimde de gıdadan zehirlendiğimin bilgisini aldım. Eşim yedi, kızım yedi. Kızım yoğurtla yedi onu etkilemedi. Ben direkt yedim. Isırgan otuna benziyordu. Acaba ısırgan otunun biraz daha büyümüşü mü dedim. Isırgan otunu görmüştüm ama o şekilde değildi. Elimi de biraz yakınca ısırgan otu olarak algıladım. Bilsem almazdım doğramazdım. Bir an gözlerimi kaybettim sandım hala da etkisi sürüyor. Doktorlar geçeceğini söyledi" dedi.

(İHA)

Esenyurt, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 12:55 Kaynak: İHA
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