Son Dakika Haberleri: İstanbul'da "Yeditepe Huzur-12" denetimleri yapıldı
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İstanbul'da "Yeditepe Huzur-12" denetimleri yapıldı

1 saat önce

İSTANBUL'un birçok noktasında "Yeditepe Huzur -12" denetimleri yapıldı.

İstanbul'da
İSTANBUL'un birçok noktasında "Yeditepe Huzur -12" denetimleri yapıldı. Denetimlere özel harekat polisleri, narkotik köpekleri ve polis helikopteri de destek verdi.
İstanbul'un çeşitli ilçelerinde eş zamanlı olarak 12'nci Yeditepe Huzur denetimleri gerçekleştirildi. Kadıköy Altıyol Kuşdili Caddesi'nde yapılan denetimlere, Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, özel harekat polisleri ve yunus polisleri katıldı. Hassas burunlu köpekler eşliğinde şüpheli bulunarak durdurulan araçlarda aramalar yapıldı. Polis helikopteri ise denetimlere havadan destek verdi. Polis ekipleri, şüpheli gördükleri kişileri, üzerlerini arayarak kimlik sorgulamasından geçirdi.
Fatih Millet Caddesi üzerindeki kurulan denetim noktasında da hassas burunlu polis kopeği "İra" eşliğinde durdurulan araçlarda aramalar yapıldı. Şüpheli bulunarak üzerleri aranan kişiler kimlik kontrolünden geçirdi.


- İstanbul
Yeditepe, İstanbul, Polis, Huzur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 09:43 Kaynak: DHA
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