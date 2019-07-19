Son Dakika Haberleri: İSTANBUL'DA YEDİTEPE HUZUR-12 DENETİMLERİ YAPILDI -1
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İSTANBUL'DA YEDİTEPE HUZUR-12 DENETİMLERİ YAPILDI -1

1 saat önce

Kamera Ramazan EĞRİ-Soner HASIRCIOĞLU-Gamze ŞİMŞEK İstanbul Dhaİstanbul'un birçok noktasında Yeditepe Huzur -12 denetimleri yapıldı.

Kamera Ramazan EĞRİ-Soner HASIRCIOĞLU-Gamze ŞİMŞEK İstanbul Dha
İstanbul'un birçok noktasında Yeditepe Huzur -12 denetimleri yapıldı. Denetimlere özel harekat polisleri, narkotik köpekleri ve polis helikopteri de destek verdi.
İstanbul'un çeşitli ilçelerinde eş zamanlı olarak 12'nci Yeditepe Huzur denetimleri gerçekleştirildi. Kadıköy Altıyol Kuşdili Caddesi'nde yapılan denetimlere, Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, özel harekat polisleri ve yunus polisleri katıldı. Hassas burunlu köpekler eşliğinde şüpheli bulunarak durdurulan araçlarda aramalar yapıldı. Polis helikopteri ise denetimlere havadan destek verdi. Polis ekipleri, şüpheli gördükleri kişileri, üzerlerini arayarak kimlik sorgulamasından geçirdi.
Fatih Millet Caddesi üzerindeki kurulan denetim noktasında da hassas burunlu polis kopeği İra eşliğinde durdurulan araçlarda aramalar yapıldı. Şüpheli bulunarak üzerleri aranan kişiler kimlik kontrolünden geçirdi.
İSTANBUL'DA YEDİTEPE HUZUR-12 DENETİMLERİ YAPILDI -1
Yeditepe, İstanbul, Huzur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 09:51 Kaynak: DHA
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