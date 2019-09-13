İstanbul'da "yeditepe huzur" asayiş denetimleri
1 saat önce
İSTANBUL'da "Yeditepe Huzur" asayiş denetimleri yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 11:36 Kaynak: DHA
İSTANBUL'da "Yeditepe Huzur
" asayiş denetimleri yapıldı. Polis
helikopteri de denetimlere havadan destek verdi.
Durdurulan bir araçta üzerinde bir miktar uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı. İstanbul
İl Emniyet Müdürlüğü
tarafından İstanbul'un 39 ilçesinde gerçekleştirilen asayiş denetimlerine narkotik suçlarla mücadele, mali suçlarla mücadele, terörle mücadele, kaçakçılık şube, organize suçlarla mücadele, özel harekat, çevik kuvvet ve trafik ekiplerinden oluşan çok sayıda polis ekibi katıldı. Denetimler kapsamında şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yapıldı. Yapılan denetimlerde aranan kişiler, silah, bıçak, uyuşturucu madde taşıyan şüphelilere yönelik arama yapıldı. Polis helikopterinin havadan destek verdiği denetimlerde hassas burunlu narkotik köpeği de kullanıldı. Durdurulan bir araçta bulunan bir kişinin üzerinden bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Trafik polisleri de durdurulan araçların evraklarını tek tek kontrol etti.
- İstanbul
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