Son Dakika Haberleri: İstanbul'da "Yeditepe Huzur" Asayiş Uygulaması

İstanbul'da "Yeditepe Huzur" Asayiş Uygulaması

1 saat önce

İstanbul genelinde Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, yılın ilk "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması gerçekleştiriliyor.

İstanbul'da
İstanbul genelinde Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, yılın ilk "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması gerçekleştiriliyor.

Uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeli ile ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanı, Deniz Limanı şubelerinin yanı sıra, özel harekat ekipleri katılıyor.

Bu kapsamda, kara, hava ve deniz ulaşım noktalarında da denetimler yapılıyor. Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlerde, aranan kişiler, silah, bıçak ve uyuşturucu madde taşıyanlar üzerinde duruluyor.

Trafik kontrollerinin yapıldığı uygulamaya, polis helikopteri de destek veriyor. Uygulamada narkotik köpekleri de araçlardaki aramalara katılıyor.

Uygulama gece yarısına kadar sürecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 09:38 Kaynak: AA

Huzur, İstanbul, Yeditepe, Güncel
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