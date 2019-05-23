Son Dakika Haberleri: İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması

İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması

6 saat önce

İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması kapsamında, 39 ilçede denetim gerçekleştiriliyor.

İstanbul'da
İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması kapsamında, 39 ilçede denetim gerçekleştiriliyor.
İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatları doğrultusunda Asayiş Şube Müdürlüğü koordinasyonundaki "Yeditepe Huzur 2019-9" uygulaması 22.00'de başladı.
Uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeli ile ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı, Deniz Limanı şubelerinin yanı sıra, Özel Harekat ekipleri katılıyor.
Bu kapsamda, kara, hava ve deniz ulaşım noktalarında da denetimler yapılıyor. Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlerde, aranan kişiler ile silah, bıçak ve uyuşturucu madde taşıyanlar üzerinde duruluyor.
Trafik kontrollerinin yapıldığı uygulamaya, polis helikopteri de destek veriyor.
Uygulamada narkotik köpekleri de araçlardaki aramalara katılıyor.
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 11:27 Kaynak: AA
Huzur, İstanbul, Yeditepe, Güncel
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