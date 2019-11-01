Son Dakika Haberleri: İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması
Son Dakika Güncel İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' asayiş uygulaması

İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması

7 saat önce

İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması kapsamında kent genelinde denetimler yapılıyor.

İstanbul'da

İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması kapsamında kent genelinde denetimler yapılıyor.

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatları doğrultusunda Asayiş Şube Müdürlüğü koordinasyonundaki "Yeditepe Huzur 2019-19" uygulaması, 20.00 itibar başladı.

Uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeliyle İlçe Emniyet Müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanları, Deniz Limanı şubelerinin yanı sıra Özel Harekat ekipleri de katılıyor.

Uygulama kapsamda, kara, hava ve deniz ulaşım noktalarında denetimler gerçekleştiriliyor. Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapılan uygulamada, şüpheli araçlar durdurularak aranıyor. Trafik ve evrak kontrolünün yapıldığı denetimlere, polis helikopteri de destek veriyor. Narkotik köpeklerinin de araçlardaki aramalara katıldığı uygulama 23.59'a kadar devam edecek.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 09:30 Kaynak: AA
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