İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması yapıldı - Son Dakika

İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması yapıldı

18.11.2020 21:03
İstanbul'da

İstanbul'un 39 ilçesinde "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

İstanbul'un 39 ilçesinde "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş koordinesindeki "Yeditepe Huzur 2020-23" uygulaması saat 19.00'da başladı. ??

Uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeliyle ilçe emniyet müdürlükleri, önleyici hizmetler, trafik denetleme, havacılık, narkotik suçlarla mücadele, Sabiha Gökçen ve İstanbul havalimanları ile deniz limanı şubelerinin yanı sıra özel harekat ekipleri de katıldı.??

Uygulama kapsamında kara, hava ve deniz ulaşım noktalarında denetimler yapıldı.

Şüpheli araçlar aranırken, şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri gerçekleştirildi.??

Polis köpeklerinin de kullanıldığı uygulamaya, polis helikopteri de destek verdi. Beyoğlu'ndaki denetimlere bekçiler de katıldı.

Asayiş uygulaması saat 21.00'e kadar sürdü.

İstanbul, Yeditepe, Asayiş, Huzur, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' asayiş uygulaması yapıldı - Son Dakika


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