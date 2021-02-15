İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması - Son Dakika

İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması

15.02.2021 13:57
İstanbul'da

İstanbul'da 39 ilçede "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

İstanbul'da 39 ilçede "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın koordinesinde gerçekleştirilen "Yeditepe Huzur 2021-6" uygulaması başladı.

Uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeliyle ilçe emniyet müdürlükleri, önleyici hizmetler, trafik denetleme, havacılık, narkotik suçlarla mücadele, göçmen kaçakçılığıyla mücadele şube müdürlüğünün yanı sıra özel harekat ekipleri de katıldı.

Uygulama kapsamında kara, hava ve deniz ulaşım noktalarında denetimler gerçekleştirildi.

Durdurulan şüpheli araçlar aranırken, şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı.

Polis ekipleri ayrıca arama yaptıkları araçların sürücülerini maske ve mesafe konusunda uyardı.

Narkotik köpeklerinin kullanıldığı uygulamaya, polis helikopteri de destek verdi.

Asayiş uygulaması, saat 15.00'e kadar sürecek.

Zafer Aktaş, Narkotik, İstanbul, Asayiş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' asayiş uygulaması - Son Dakika


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